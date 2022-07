Zdroj: Facebook.com/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO Slovenskí hasiči pomôžu pri požiari v Česku: Mikulec prisľúbil aj vrtuľník Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia. Dnes o 16:07 han Zo Slovenska

Dnes o 16:07 han Zo Slovenska Slovenskí hasiči pomôžu pri požiari v Česku: Mikulec prisľúbil aj vrtuľník Ministerstvo vnútra (MV) SR je pripravené pomôcť akejkoľvek krajine vrátane Českej republiky, keď mu to umožní aktuálna situácia.

Slovensko vyslalo do Česka hasičov na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) s tým, že na miesto smerujú hasiči z modulu pozemného hasenia.

Zároveň Česku prisľúbil pomoc aj prostredníctvom vyslania vrtuľníka Leteckého útvaru Ministerstva vnútra (MV) SR, keď to bude možné. Vrtuľník aktuálne zasahuje pri požiari na východe Slovenska.

DESIVÉ zábery priamo z epicentra požiaru si môžete pozrieť TU.

„Mrzí ma, že nevieme v tejto chvíli poslať vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra, ktorý zasahuje na východe Slovenska. Akonáhle bude schopný preletu do Českej republiky, prisľúbil som aj túto pomoc,“ povedal Mikulec, ktorý je v kontakte s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom.

Pomoc zo Slovenska

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti informoval, že do Česka smeruje šesť hasičov zaradených v module leteckého hasenia požiarov v prírodnom prostredí. Vyslaní boli do lokality Hřensko. Pomôcť majú podľa HaZZ aj piloti z Leteckého útvaru MV SR s vrtuľníkom Mi171 OM-BYH s bambi vakom.

Rezort pripomína, že požiare trápia aj Slovensko a hasiči spolu s dobrovoľníkmi a dostupnou technikou zasahujú v horiacich terénoch.

„Ministerstvo vnútra situáciu pozorne monitoruje a sme pripravení ktorejkoľvek krajine vrátane Českej republiky pomôcť, hneď ako to bude umožňovať aktuálna situácia v našej krajine v horskom nedostupnom teréne v súvislosti s aktuálne hasenými požiarmi,“ skonštatovala Eliášová.

Dva kúpime

Poznamenala, že vrtuľník typu Bell 429 letky ministerstva vnútra je na hasenie veľkého požiaru v uvedenom rozsahu nevhodný, preto v tejto chvíli nemôže byť do Česka vyslaný. „Ak by z akéhokoľvek dôvodu zlyhal aj vrtuľník Mill, ktorý aktuálne hasí na východe Slovenska, nemali by sme čím na Slovensku požiare likvidovať,“ vysvetlila Eliášová.

V súčasnosti dostupné nie sú podľa Eliášovej ani vrtuľníky rezortu obrany. Ministerstvo vnútra preto v predstihu, primárne v tom čase z dôvodu vojny na Ukrajine, pristúpilo k realizácii zámeru nákupu dvoch nových vrtuľníkov. Vláda SR ho schválila minulý týždeň.

„Po ich dodaní na Slovensko zabezpečia kontinuálnu dostupnosť techniky v mimoriadnych situáciách, ako sa vyskytla teraz,“ doplnila Eliášová.

Vrtuľníky rezortu vnútra sú okrem požiarov využívané často aj v horskom nedostupnom teréne či pri policajných zásahoch.

Česká republika požiadala Slovensko o hasiace vrtuľníky na pomoc pri hasení požiaru v národnom parku České Švajčiarsko. Uviedol to v utorok český minister vnútra Vít Rakušan. TASR informáciu prevzala z Českej televízie. Požiar v Českom Švajčiarsku, ktorý vznikol v nedeľu, aktuálne hasí vyše 400 hasičov.

