Zdroj: TASR Slovensko by mohlo mať novú veternú elektráreň: Vyžiada si desiatky miliónov eur Veterné turbíny chce investor postaviť v obci na západe Slovenska. Obyvatelia majú podľa starostky z nového projektu obavy. 15. marec 2022 Správy Technológie

15. marec 2022 Správy Technológie Slovensko by mohlo mať novú veternú elektráreň: Vyžiada si desiatky miliónov eur Veterné turbíny chce investor postaviť v obci na západe Slovenska. Obyvatelia majú podľa starostky z nového projektu obavy.

Zdroj: TASR

Slovensko má aktuálne v prevádzke dve veterné elektrárne, a to Veterný park Myjava, Ostrý Vrch a Veterný park Cerová. Pritom, podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) má Slovensko podobné poveternostné podmienky ako Rakúsko, no to je vo výstavbe veterných turbín ďaleko pred nami.

Potenciál Slovenska má najnovšie záujem využiť spoločnosť Eurowind Energy, ktorá plánuje vybudovať veterný park v obci Báb, ktorá sa nachádza neďaleko Nitry.

Šesť alebo deväť turbín

Navrhovateľ už svoj zámer v oboch variantoch predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Prvý variant ráta s výstavbou a prevádzkou šiestich turbín, ktoré by mali za rok vyprodukovať 90 až 110 GWh elektrickej energie. Druhý variant počíta s deviatimi trojlistovými turbínami, ktoré vyrobia 140 až 160 GWh za rok. Výška turbín je navrhovaná na maximálne 250 metrov.

„Obidve variantné riešenia – variant 1 (V1) a variant 2 (V2) sa zaoberajú vybudovaním veterného parku, t. j. výstavbou veterných turbín za účelom využívania veternej energie ako obnoviteľného zdroja energie pre produkciu elektrickej energie a jej dodávkou do energetickej prenosovej sústavy SR. Variantnosť spočíva v rozdielom počte veterných elektrární,“ stojí v zámere.

Stanovisko obce

Časť pozemkov v Bábe má vo vlastníctve obec a druhú časť súkromný majiteľ. V Rumanovej je to Roľnícke družstvo Rumanová.

Obecné zastupiteľstvo obce Báb už zámer výstavby veternej elektrárne odsúhlasilo. Potvrdila nám to starostka obce Katarína Mego Töröková.

„Našou podmienkou bolo dostatočne a účinne eliminovať nežiadúce vplyvy technológie na životné prostredie a zdravie ľudí. Pri výbere lokality boli zohľadňované rôzne kritériá ako odstup od obytných domov, umiestnenie mimo chráneného územia, infraštruktúrne siete, vplyv na faunu a flóru, atď,“ hovorí starostka obce.

Čo na to obyvatelia?

Obec zámer zverejnila aj na sociálnej sieti, kde niektorí vyjadrili svoj nesúhlas. Podľa starostky neboli všetky reakcie len negatívne.

„Obavy sú, samozrejme, vždy pri nových projektoch. Máme negatívne reakcie, ale aj pozitívne. Občania majú právo vyjadriť svoj názor a my sme vďační za každú reakciu. Bude zorganizované verejné prerokovanie daného zámeru, kde sa budú môcť vyjadriť aj tí občania, ktorí nedisponujú internetom, čiže nemôžu reagovať na sociálnych sieťach a na webovej stránke obce,“ dodala Töröková.

Čo z toho bude mať obec a aký bude hluk či vibrácie? Článok pokračuje na druhej strane!

Zdroj: Dnes24.sk