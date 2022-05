Zdroj: TASR/Roman Hanc Slovensko čaká BÚRKOVÉ obdobie: Na koľko daždivých dní sa máme pripraviť? Začína sa máj, ktorý sa má niesť v znamení zmeny v doterajšom charaktere počasia. Bude síce teplo, ale hrozia prehánky a búrky. 1. máj 2022 Filip Chudý Zo Slovenska

1. máj 2022 Filip Chudý Zo Slovenska
Slovensko čaká BÚRKOVÉ obdobie: Na koľko daždivých dní sa máme pripraviť? Začína sa máj, ktorý sa má niesť v znamení zmeny v doterajšom charaktere počasia. Bude síce teplo, ale hrozia prehánky a búrky.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Od začiatku mája čaká Slovensko zmena počasia. „Bude síce teplo, čo určite poteší milovníkov letného oblečenia, no popoludní treba zbystriť. Pomerne rýchlo nás totiž môžu schladiť prehánky a aj nebezpečné búrky. Obozretní tak buďte predovšetkým pri plánovaní turistiky,“ informuje o tom portál iMeteo.sk.

Každý deň

Ako ďalej uviedli, počasie na Slovensku začne ovplyvňovať výšková tlaková níž, ktorá už od nedele prevezme pod kontrolu počasie na našom území. „Táto tlaková níž spôsobí, že bude do našej oblasti prúdiť teplý, no zároveň aj vlhký vzduch,“ vysvetlili s tým, že takáto vzduchová hmota je v jarných a v letných mesiacoch veľmi nebezpečná a môžu sa z nej sformovať prehánky a búrky.

„Tie nás čakajú takmer každý deň už od nedele. Jeden deň budú prehánky a búrky výraznejšie, druhý zasa slabšie, ale o slnečnom počasí nemôže byť reč,“ oznámilo iMeteo.

Buďte obozretní

Pokiaľ teda plánujete turistické aktivity, tak buďte veľmi obozretní. „Práve rýchlo tvoriace sa prehánky a búrky bývajú v letnom období v horských oblastiach nebezpečné a blesky počas turistiky spôsobujú najväčšie zranenia, ba prípadne až úmrtia,“ doplnili.

Numerické predpovedné modely odhadujú, že prehánky a búrky sa očakávajú minimálne do konca prvej májovej dekády, čo je do 10. mája. „Potom je vývoj neistý, no dlhodobé predpovedné modely počítajú s tým, že výrazná búrková aktivita tak skoro nepominie a búrlivo bude celú prvú májovú polovicu,“ dodalo iMeteo.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk