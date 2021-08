Zdroj: YouTube.com Zahraniční si nás mýlia so Slovinskom, no „jed od Slovákov“ nájdu len u nás Na Slovensku máme množstvo zaujímavých miest. Jedným z nich je aj najvyššie položená kadibúdka s výhľadom na Tatry. 1. august 2021 ts Cestovanie

1. august 2021 ts Cestovanie Zahraniční si nás mýlia so Slovinskom, no „jed od Slovákov“ nájdu len u nás Na Slovensku máme množstvo zaujímavých miest. Jedným z nich je aj najvyššie položená kadibúdka s výhľadom na Tatry.

Zdroj: YouTube.com

V lete sa mnohí z nás obzerajú po atraktívnych destináciách, ťahá nás to k moru alebo za dobrodružstvom. Ako dobre ale poznáte svoju vlastnú krajinu? Cestovateľka Betty vás tentoraz presvedčí o tom, že aj Slovensko má čo ponúknuť a oplatí sa ho spoznať.

Kde je stred Európy?

V škole nás všetkých učili, že Slovensko je srdcom Európy. Jej stred sa nachádza v obci Kremnické bane. Na titul „stred Európy“ si však podľa Betty robí nárok viacero krajín, napríklad Česko, Litva, Rakúsko či Nemecko. „Dovedna sa o tento titul sporí až 12 krajín. Odpovedať presne na otázku stredu Európy je problém. Závisí to od toho, odkiaľ meriame hranice nášho kontinentu,“ vysvetľuje Betty.

To, že takmer každý zahraničný si nás mýli so Slovinskom, ste asi vedeli. Možno vás ale prekvapí spolupráca Slovenska so Slovinskom. „V minulosti sa vraj dokonca slovenská a slovinská ambasáda stretávali na mesačnej báze a vymieňali si poštu, ktorá omylom prišla tým druhým,“ hovorí cestovateľka Betty.

Známe aj kuriózne

Na Slovensku máme množstvo zaujímavých miest. Spomeňme napríklad ropný prameň v obci Korňa, najdlhší drevený riečny most v Európe, obrovské balvany menhiry na Záhorí, pyramídu za bratislavským letiskom, potok Diablova diera, jediný historický veterný mlyn v obci Halíč, bunkre a delostrelecké kaverny v Malých Karpatoch, jedinečné opálové bane na východe Slovenska či Ochtinskú aragonitovú jaskyňu.

Na Slovensku máme aj najvyššie položenú kadibúdku. „Jednu stenu má presklennú, aby ste si pri tom, čo tam väčšina z nás chodí robiť, užili krásny výhľad na Tatry,“ hovorí Betty. Je postavená vo výške 2 250 metrov a nájdete ju pri Chate pod Rysmi.

Článok pokračuje pod galériou.

4 Galéria

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Jed od Slovákov

To, že Slováci si radi vychutnajú dobrý nápoj, je jednoducho fakt. Nepohrdneme nealkom, ale ani niečím tvrdým. Radi sa pýšime svojím národným alkoholom – borovičkou, ktorá má dokonca aj svoj vlastný medzinárodný deň a to 24. júna. Našu borovičku poznala už Mária Terézia a nazvala ju „jedom od Slovákov“. Kto vie, prečo… Možno keby vyskúšala „slovenské mojito“, zmenila by názor.

Tipnete si, koľko máme na Slovensku liečivých minerálnych a termálnych prameňov? Dozviete sa to vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24.sk vyrobila cestovná kancelária Tripito.

Už sa vám stalo, že ste po rozhovore s cudzincom vo svojom meste zistili, že o ňom vie viac ako vy? Nebuďte viac gadžom vo vlastnom meste a zúčastnite sa exkurzie, kde dostanete rýchlokurz Prešporkom.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Švajčiarsko.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk