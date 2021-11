Zdroj: TASR/František Iván Slovensko zasiahne FUJAVICA, poľadovica, dážď aj SNEŽENIE! Od nedele večera do pondelka (29. 11.) rána treba na väčšine Slovenska rátať s poľadovicou. 28. november 2021 ELA Rôzne

28. november 2021 ELA Rôzne Slovensko zasiahne FUJAVICA, poľadovica, dážď aj SNEŽENIE! Od nedele večera do pondelka (29. 11.) rána treba na väčšine Slovenska rátať s poľadovicou.

Zdroj: TASR/František Iván

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal tiež výstrahu prvého stupňa. V niektorých okresoch upozorňuje aj na dážď.

Platia výstrahy

Výstraha pred poľadovicou platí od nedeľného večera do pondelka rána. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra – rôzne typy vedenia..). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ píše SHMÚ.

Na dážď upozorňuje v okresoch Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Poprad a Snina. „Ojedinele sa očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 25 až 30 milimetrov,“ priblížili meteorológovia. Výstrah platí rovnako do pondelka rána.

Dážď sa na východe zmení na sneženie

Medzi prvými oblasťami, ktoré pocítia ochladzovanie bude oblasť východného Slovenska, kde aktuálne počasie ovplyvňuje rozsiahle zrážkové pole súvisiace s tlakovou nížou, ktorá sa presúva z Jadranu smerom nad Pobaltie.

„Od západu sa tak v Prešovskom kraji začnú zrážky meniť na snehové. Do rána sa už dážď zmení na sneženie v takmer celom Prešovskom kraji a na Gemeri. Postupne sa snehové vločky začnú objavovať aj v Košickom kraji,“ informuje portál iMeteo.sk.

Na východnom Slovensku by malo snežiť aj počas pondelka. Očakáva sa, že sa hranica sneženia bude pohybovať na úrovni okolo 300 m n.m. a nad touto hranicou môže do pondelkového večera pripadnúť 5 až 10 cm čerstvého snehu.

Sneženie sa očakáva aj na severe

Na snehové zrážky sa môžu tešiť aj obyvatelia severného Slovenska, predovšetkým v Žilinskom kraji. Od pondelka už totiž budeme v chladnom prúdení, ktoré bude aj vlhké.

Toto vlhké prúdenie bude prinášať na naše územie početné snehové prehánky, ktoré na náveterných stranách hôr Žilinského kraja môže prerásť aj do trvalejšieho sneženia.

Snežiť by malo na severe od pondelkového poludnia do utorňajšieho poludnia. Za toto obdobie by mohlo na severe pripadnúť 5 až 10 cm, na horách až okolo 15 cm nového snehu.

Na Slovensko príde snehová fujavica

Na naše územie sa už medzičasom chystá ďalšia vlna sneženia, ktorá dorazí v utorok popoludní a prinesie ju postupujúci teplý front.

V utorok podvečer sa od severozápadu postupne na mnohých miestach nášho územia rozsneží, pričom sneženie môže byť aj výdatnejšie. Aktuálne to však vyzerá tak, že v najnižších polohách západného Slovenska sa môžu preds alen objaviť aj zrážky kvapalné, no toto ešte nie je isté.

„Najvýdatnejšie však bude snežiť v severozápadnej polovici Slovenska, najmä v Trenčianskom, v Žilinskom a na západe Banskobystrického kraja, kde môže pripadnúť až okolo 10 cm, v horských oblastiach až okolo 15 cm nového snehu,“ dodáva iMeteo.sk.

V utorok a v noci na stredu sa očakávajú výraznejšie komplikácie v doprave, nakoľko sa rozfúka silný vietor, ktorý bude vytvárať snehové jazyky a vo vyšších polohách aj záveje.

Ilustračné foto, TASR