28. november 2021 ELA Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: 3 znameniam oživí vzťah nová iskra či spriaznené duše Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 29. novembra - 5. decembra?

Baran

Na pracovisku sa vám mimoriadne darí každej aktivite, do ktorej sa pustíte, takže vaši nadriadení alebo spoločníci, ak podnikáte, sú s vašimi výkonmi ako aj výsledkami mimoriadne spokojní. Vám zamestnaným tieto úspechy pomáhajú aj v kariére. V súkromí pozor už v pondelok na nepríjemné výmeny názorov s partnermi kvôli rodinným príslušníkom. No už v priebehu utorka a stredy si všetko medzi sebou urovnáte a vysvetlíte, a to upokojí celú napätú situáciu u vás doma, takže zbytok týždňa bude už v pohode a pokojný.

Býk

Celý tento pracovný týždeň sa na nedostatok práce nebudete mať možnosť sťažovať, ale pokojne by ste jej prijali ešte viac. Je to preto, lebo ste plní energie, elánu a chuti robiť a napredovať. Urobte dobrý skutok a pomôžte vašim kolegom, ktorí nestíhajú. Vrátia vám to, ak budete vy potrebovať pomôcť. V osobnom živote nezadaným hviezdy prajú v oblasti lásky. Máte možnosť spoznať svoje spriaznené polovičky. Zadaným v tieto dni do vzťahu prichádza nová iskra. Cez víkend pozor na možné škriepky. Nekazte si dni voľna zbytočnou tichou domácnosťou.

Blíženci

Počas pondelka a utorka ste v zamestnaní vrcholne spokojní, pretože sa vám darí všetko. V stredu a vo štvrtok máte na pracovisku pohodu a pokoj, ale pozor na piatok a to zvlášť, ak sa chystáte robiť rozhodnutia týkajúce sa peňazí, alebo finančné transakcie. Hrozia vám straty. V partnerskom spolužití máte pred sebou okrem štvrtku, kedy sa asi nevyhnete nezdravým výmenám názorov, inak pokojné dni. Cez víkend by ste mohli pozvať rodinu a aj priateľov napríklad na dobré varené vínko alebo punč.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk