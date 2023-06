Zdroj: pixabay.com Slovenskom sa prehnal jav DERECHO: Silné búrky napáchali škody a pršať bude aj naďalej Mimoriadne vysoké teploty, no aj silné búrky. Tak má vyzerať počasie na našom území v najbližších dňoch. 22. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

22. jún 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Slovenskom sa prehnal jav DERECHO: Silné búrky napáchali škody a pršať bude aj naďalej Mimoriadne vysoké teploty, no aj silné búrky. Tak má vyzerať počasie na našom území v najbližších dňoch.

Silné búrky napáchali škody naprieč Európou, vrátane Slovenska. Naše územie dokonca zasiahol meteorologický jav menom derecho, ktorý sa rozhodne zapíše do histórie. Ide totiž o jeden z vôbec najrozsiahlejších búrkových systémov. Informuje o tom portál iMeteo.

Udrelo derecho

Začalo to nad Francúzskom a najprv to vyzeralo na bežné búrky. To sa však zmenilo, búrky neslabli a začali sa šíriť viacerými európskymi krajinami, aj Slovenskom. Meteorológovia jav nazývajú derecho.

„Derecho je veterný jav, ktorý prinášajú väčšie a kompaktnejšie búrkové systémy, ktoré existujú dlhšiu dobu a dokážu zasiahnuť územie niekoľkých štátov v rozsahu stoviek kilometrov. Aby sme mohli hovoriť o derechu, tak je nutné, aby škody spôsobené vetrom boli početné na mnohých miestach, aby nárazy vetra presahovali rýchlosť 25 m/s a zasiahli oblasť v dĺžke najmenej 400 km,“ ozrejmuje iMeteo.

Bude to pokračovať

Búrkam ešte nie je koniec. Sprevádzať ich ale bude mimoriadne teplé počasie.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na štvrtok viacero výstrah. V súvislosti s vysokými teplotami platia výstrahy druhého stupňa pre okresy Bratislava, Trnava, Senec, Malacky, Pezinok, Senica, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, a Dunajská Streda od 13.00 do 18.00 h. Teplota môže podľa odborníkov dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Výstrahu prvého stupňa pred búrkami vydal SHMÚ na celom území Slovenska, ktoré potrvajú do soboty (24. 6.).

„Zaujímavejší je však vývoj na piatok. Cez našu oblasť totiž začne postupovať studený front, ktorý ukončí vlnu horúčav a ukončí ju silnými búrkami. Tie opäť zasiahnu mnohé európske krajiny, vrátane Slovenska,“ dopĺňa iMeteo.

