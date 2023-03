8 Galéria Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa , Trenčiansky samosprávny kraj Slovenský vynález DOBÝVA svet: Predné brzdové svetlo budú testovať v ĎALŠEJ krajine! Drvivá väčšina oslovených vodičov mala na predné brzdové svetlo pozitívny názor. Niektorí si ho chceli dokonca sami vyrobiť. 31. marec 2023 Technológie

31. marec 2023 Technológie Slovenský vynález DOBÝVA svet: Predné brzdové svetlo budú testovať v ĎALŠEJ krajine! Drvivá väčšina oslovených vodičov mala na predné brzdové svetlo pozitívny názor. Niektorí si ho chceli dokonca sami vyrobiť.

Približne pred pol rokom sa na slovenských cestách objavili autá so zeleným svietiacim pásikom na prednej maske. Novinka spod Tatier okamžite vzbudila pozornosť doma i v zahraničí a mnohí ju označovali za možnú revolúciu v bezpečnosti dopravy. Reč je o predných brzdových svetlách.

Budú ich montovať aj automobilky?

Hlavnou úlohou zeleného brzdového svetla na prednej časti auta je včasné varovanie chodcov. Svetlo ich má pri čakaní na priechode jasne upozorniť, či ich prichádzajúci vodič vidí a začína brzdiť. Autori myšlienky si od vynálezu sľubujú zníženie nehodovosti, ktorá máva v prípade chodcov často fatálne následky.

Po pol roku ostrej testovacej prevádzky na cestách Trenčianskeho a Žilinského kraja predstavili doterajšie výsledky. ”K dnešnému dňu má TSK do projektu zapojených viac ako 440 automobilov, z toho značnú časť tvoria autobusy SAD Trenčín a SAD Prievidza, približne 100 automobilov Správy ciest TSK či dve autá župného úradu,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že projekt bude trvať do konca septembra 2023.

Baška zároveň verí, že aj na základe výsledkov prebiehajúceho výskumu, bude môcť europarlament prijať legislatívu a zaviazať automobilky, aby predné zelené brzdové svetlo montovali ako súčasť základnej výbavy.

Namontovali ho na 3-tisíc áut

”Skúsenosti s predným brzdovým svetlom sú zatiaľ veľmi pozitívne. Osobne som dohliadal na tú prvú časť praktického výskumu, ktorý sa realizoval na území Trenčianskeho samosprávneho kraja. Osobne som dohliadal na to, aby tie výsledky, ktoré sme získali, boli čo najrelevantnejšie. Čiže vykonali sme dopravno sociologický prieskum. V rámci prieskumu sme využili štandardizovaný dotazník a riadené rozhovory, ktoré sme pripravili v spolupráci s Bonnským inštitútom pre právnu a dopravnú psychológiu,” povedal Kristián Čulík z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity.

Predné brzdové svetlo je v súčasnosti namontované na približne 3-tisíc vozidlách. Okrem autobusov a osobných áut sú medzi nimi aj nákladné autá a niektoré vozidlá mestskej polície.

”Viac ako 90 percent vodičov už vedelo, čo to predné brzdové svetlo je. Viac ako tri štvrtiny vodičov malo pozitívny názor na toto brzdové svetlo a boli by radi, keby sa v budúcnosti aj príjme do legislatívy. Čo sa týka hodnotenia jednotlivých situácií a vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky, tak vodiči vyjadrovali takisto prevažne pozitívny názor,” dodal Čulík s tým, že riešiť budú aj analýzu dopravnej nehodovosti a škodových udalostí: ”Odprezentovať celkové výsledky môžeme až na konci výskumu.” Výsledky by mali byť známe približne počas novembra.

