3. marec 2023 Technológie Vodičov možno čaká dopravná REVOLÚCIA: Pribudne na semaforoch ŠTVRTÉ svetlo? Zelená, oranžová a červená. Tak dnes poznáme klasické semafory. V blízkej budúcnosti by však k trom farbám mohla pribudnúť aj štvrtá.

K trojici farieb na semaforoch odporúčajú dopravní inžinieri zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne pridať štvrtú – bielu. Nové svetlo si podľa nich vyžaduje nastupujúci trend autonómnych vozidiel. Podľa simulácií by nový systém skrátil čas prejazdu križovatkami a znížil by aj spotrebu paliva.

Jednoduchý pokyn

Nový dopravný koncept s názvom “biela fáza” by využíval výpočtový výkon autonómnych áut, ktoré k jazde nepotrebujú zásah vodiča. ”Koncept bielej fázy zahŕňa aj novú dopravnú signalizáciu, aby ľudskí vodiči vedeli, čo majú robiť,” vysvetľuje Ali Hajbabaie z univerzity.

Červená na semafore by stále znamenala “STOJ”, zelená “CHOĎ”. ”Biele svetlá povedia vodičom, aby jednoducho nasledovali auto pred sebou,” dodal Hajbabaie.

Koncepcia bielej fázy by spočívala v tom, že autonómne autá by medzi sebou navzájom bezdrôtovo komunikovali a informácie by odovzdávali počítaču riadiacemu dopravnú signalizáciu. Keď sa ku križovatke priblíži dostatočný počet autonómnych vozidiel, aktivuje sa biele svetlo. To by bolo signálom, že autonómne autá samostatne koordinujú svoj pohyb s cieľom plynulejšieho pohybu cez križovatku.

Čo by to znamenalo pre vodičov?

Všetky autá, ktoré šoférujú vodiči, by pri rozsvietenom bielom svetle museli nasledovať auto pred sebou a keby autonómne auto zastavilo, zastavili by aj oni. Keby prešlo križovatkou, išli by za ním.

V prípade, že sa ku križovatke blíži väčšie množstvo “klasických” áut, počítač situáciu vyhodnotí a prepne signalizáciu do tradičného systému zelená, oranžová a červená.

Nový systém by po výmene svetelnej signalizácie výrazne prispel k plynulosti dopravy a lepšej spotrebe, keďže by znížil frekvenciu zastavení a rozbehov na hranici križovatky.

