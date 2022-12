Zdroj: TASR/Daniel Veselský Slováci sú ale POHODLNÍ: Štyria z desiatich obyvateľov si potrpia na TAKÝTO komfort! V každom kraji dochádza do zamestnania alebo školy viac ako 40 percent obyvateľov osobným autom. Pešo chodí v priemere 20 percent obyvateľov každého kraja. 18. december 2022 han Technológie

18. december 2022 han Technológie Slováci sú ale POHODLNÍ: Štyria z desiatich obyvateľov si potrpia na TAKÝTO komfort! V každom kraji dochádza do zamestnania alebo školy viac ako 40 percent obyvateľov osobným autom. Pešo chodí v priemere 20 percent obyvateľov každého kraja.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Vyplýva to z minuloročného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB). TASR o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„V rámci sčítania bola v roku 2021 novinkou aj otázka, akým spôsobom sa dopravujú obyvatelia SR do práce. Či chodia pešo, používajú osobný automobil alebo volia iný spôsob dopravy,“ priblížila hovorkyňa pre SODB 2021 Jasmína Stauder.

V Prešovskom a Banskobystrickom kraji patrí pešia chôdza ako spôsob dopravovania sa k špecifikám. Viac ako 26 percent obyvateľov chodí pešo v Prešovskom kraji a 21,54 percenta obyvateľov preferuje pešiu chôdzu v Banskobystric­kom kraji.

A čo kolobežka?

Kolobežku a bicykel ako spôsob dopravy volí v rámci Slovenska takmer sedem percent obyvateľov v Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji týmto spôsobom dochádza cez šesť percent obyvateľov.

Naopak v Bratislavskom kraji siahne po kolobežke a bicykli len 2,65 percenta dochádzajúcich.

Nechýba MHD

Pre Trenčiansky kraj je špecifická prímestská autobusová doprava. Autobus tu okrem mestskej hromadnej dopravy (MHD) využíva na dopravenie sa viac ako 15 percent obyvateľov, čo v absolútnom čísle predstavuje viac ako 35.000 ľudí.

Tento spôsob dopravy volí aj veľká časť obyvateľov Žilinského kraja. MHD využíva takmer 18 percent dochádzajúcich v Bratislavskom kraji, podobne dominuje aj v Košickom kraji, kde ju využíva 11,15 percenta obyvateľov.

Kam? Jasné, že do BA

Najviac obyvateľov dochádza v intervale od 305.001 až 464.792 do Bratislavského kraja. Na druhom mieste dochádzajú obyvatelia v intervale od 265.001 až 305.000 do Žilinského, Košického a Prešovského kraja.

Nasledujú obyvatelia, ktorí dochádzajú do Nitrianskeho kraja v intervale od 240.001 až 265.000. Ďalej sú to obyvatelia, ktorí dochádzajú do Banskobystrického a Trenčianskeho kraja v intervale od 230.001 až 240.000.

Najmenej dochádzajúcich smeruje do Trnavského kraja, ide konkrétne o 228.755 až 230.000 obyvateľov.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR