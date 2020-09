3. september 2020 ELA Krimi Slzy a plač zdrvených rodičov Jána a Martiny: Naše deti sú v čiernom hrobe a Kočner sa smeje

Rodičia zavraždených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej dúfali, že Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú neoslobodia.

17 Galéria

Zdroj: TASR , Dnes24.sk

Rodičia zavraždenej dvojice reagovali slzami a sklamaním na rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý dvojicu Kočner – Zsuzsová oslobodil spod obžaloby v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice.

Zlatica Kušnírová dúfa, že Najvyšší súd (NS) SR rozhodnutie zvráti. Verí v to aj kolega zavraždeného novinára Marek Vagovič, ktorý je presvedčený o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. Rozhodnutie ŠTS nie je právoplatné, rozhodovať môže ešte NS SR.

„Naše deti sú v hrobe a Kočner sa smeje… Oni (zavraždený pár, pozn. red.) tam musia v čiernom hrobe byť a zase si robí každý čo chce,“ povedala so slzami Kušnírová.

Sklamaní rodičia

„Je to zle, vidno, že spravodlivosť ešte na Slovensku nezačala úradovať. Bojujeme ďalej,“ povedala matka zavraždenej Martiny. Je presvedčená, že za vraždou je Marian Kočner a ďalší.

„Všetky finančné skupiny,“ podotkla, no nechcela ich menovať. O vine Mariana Kočnera je presvedčený aj Jozef Kuciak, otec zavraždeného novinára.

Vidí ho za objednávkou vraždy. Pýta sa, kde by Tomáš Szabó, vinný z účasti na vražde, prišiel k toľkým peniazom, ktoré za vraždu objednávateľ zaplatil.

Zvráti to Najvyšší súd?

Vagovič je z rozhodnutia ŠTS sklamaný, vyčíta mu právny purizmus. Nerozumie, že súdu nestačila séria nepriamych dôkazov, ani priame výpovede účastníkov vraždy.

Je presvedčený, že dôkazy na odsúdenie boli dostatočné. „Pri objednávateľoch to takmer vždy stojí na nepriamych dôkazoch. Príde mi to celé absurdné,“ uviedol Vagovič. Pýta sa, kto si vraždu objednal.

Vagovič si myslí, že odsudzujúcim rozsudkom by súd neriskoval justičný omyl. „Ak by ich súd uznal za vinných, nič by neriskoval, nebol by to justičný omyl, som presvedčený, že sú vinní,“ povedal. Dúfa, že NS SR rozhodnutie zvráti.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR