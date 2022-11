Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sme rodina navrhuje znížiť DPH na vleky! Škoda, že Kollár nemá REŠTAURÁCIU, ozval sa Sulík Vlekov, lanoviek aj akvaparkov sa má týkať nečakaný pozmeňujúci návrh z diele Sme rodina. 8. november 2022 Barbara Dallosová Správy Politika

8. november 2022 Barbara Dallosová Správy Politika Sme rodina navrhuje znížiť DPH na vleky! Škoda, že Kollár nemá REŠTAURÁCIU, ozval sa Sulík Vlekov, lanoviek aj akvaparkov sa má týkať nečakaný pozmeňujúci návrh z diele Sme rodina.

Po viac než týždňovej technickej prestávke kvôli technickým problémom dnes odštartovala 75. schôdza Národnej rady SR. Poslanci sedia nad desiatkami návrhov.

Nečakané hlasovanie

Podľa Denníka N budú poslanci nečakane hlasovať aj o dočasnom znížení DPH na lanovky a vleky z 20 na 10 percent. S pozmeňujúcim návrhom na poslednú chvíľu prišlo hnutie Sme rodina. Hlasovanie má prebehnúť až na konci schôdze. Pozmeňovací návrh poslanca Miloša Svrčeka prešiel k vládnemu návrhu novely o DPH.

Ak ho poslanci odobria, nižšia daň má platiť od januára do apríla. Týkať sa bude nielen lyžiarskych stredísk, ale napríklad aj akvaparkov.

Reakcie z SaS

Je všeobecne známe, že aj šéf Sme rodina Boris Kollár vlastní lyžiarske stredisko. Práve na to poukázal aj šéf SaS Richard Sulík, ktorý naznačil, že Kollár by mal z takejto zmeny aj osobný prospech.

„To je pekné, my v zásade s tým súhlasíme. Tu by som chcel povedať, že je veľká škoda, že Boris Kollár nevlastní jednu-dve reštaurácie alebo niečo iné, kde by tiež prospela nižšia DPH. Ale aj keď súhlasíme s tým, že DPH na niektoré veci je rozumné znížiť, v žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s takýmto hulvátskym procesom,“ citujú Richarda Sulíka Hospodárske noviny.

Podobne reagovala aj Sulíkova stranícka kolegyňa Jana Bittó Cigániková. „Sme rodina na poslednú chvíľu predkladá zníženie DPH pre lanovky a vleky. Škoda, že Boris Kollár nevlastní reštauráciu alebo nemocnicu…,“ zverejnila na sociálnej sieti.

