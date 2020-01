6. január 2020 Rôzne Sme súdržný národ a vieme si pomáhať: Darcovstvo cez portál ĽudiaĽuďom výrazne rástlo

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk každoročne zaznamenáva nárast darov na pomoc ľuďom v núdzi, či mimovládnym organizáciám.

Začiatkom roka 2020 presiahla celková suma darov hranicu 8,5 milióna eur. Z toho neuveriteľných 2,8 milióna eur poslali darcovia v roku 2019.

Náš partnerský portál ĽudiaĽuďom.sk počas svojej deväťročnej existencie zatiaľ nezaznamenal žiadny medziročný pokles sumy sprostredkova­ných darov.

Solidarita ľudí

Naopak, počet darov aj darcov rastie výrazne rýchlejšie, ako v minulosti „Kým darcovia poslali na pomoc ľuďom v núdzi či mimovládnym organizáciám prvý milión eur, trvalo to približne 4 roky. Aktuálne, len za rok 2019 to bolo až 2,8 milióna sprostredkovaných eur, čo je o 67% viac, než v roku 2018 a až o 108% viac, ako v roku 2017,“ povedala výkonná riaditeľka ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., Ella Šingliarová.

V priebehu roka 2019 na portáli ĽudiaĽuďom.sk pribudlo mnoho silných príbehov, ktoré zarezonovali verejnosťou a aktivovali ľudí k okamžitej pomoci.

Medzi nimi bola aj výzva na pomoc pozostalým rodinám obetí tragédií z 13. novembra, kedy pri nehode autobusu zahynulo 12 ľudí, ďalšie tri obete si vyžiadala rozvodnená rieka v Revúcej. Za 13 dní sa podarilo vyzbierať 75 tisíc eur od viac než 3 tisíc darcov.

Silné príbehy

Darcovia pomáhali aj jednotlivcom, či rodinám v núdzi, ktorí často hľadali pomoc s financovaním liečby alebo rehabilitácií. Martine Buckovej sa na liečbu svojho priateľa Honzu podarilo prostredníctvom výzvy vyzbierať 29 tisíc eur, z toho neuveriteľných 21 tisíc eur prišlo v priebehu troch dní.

„Ochorenie ALS, ktoré bolo Honzovi diagnostikované napadá nervový systém a má za následok postupné ochrnutie celého tela. Nielen, že sa chceme na to pripraviť, ako mladí ľudia, no chceme bojovať a hľadať riešenia vo vede a výskume a vy nám týmto pomáhate to zrealizovať. Z celého srdca vám ďakujem,“ odkázala Martina prostredníctvom ĽudiaĽuďom.sk svojim darcom.

„Stúpajúca tendencia darov poukázaných prostredníctvom nášho portálu jednoznačne hovorí o obrovskej spolupatričnosti ľudí v tejto krajine. Je však tiež signálom veľkej dôvery darcov v náš portál, čo si nesmierne vážime,“ doplnila Ella Šingliarová.

Takmer tisíc výziev

Kým v roku 2018 poskytlo pomoc 32-tisíc darcov, v roku 2019 bol ich počet 57-tisíc, čo predstavuje 79-percentný nárast. Zo štatistických údajov darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk vyplýva, že rastúcu tendenciu má aj priemerný počet darov na deň.

V roku 2018 to bolo 215 darov v celkovej sume 4,6-tisíc eur denne, v roku 2019 bolo zaznamenaných priemerne až 350 darov denne v celkovej výške 7,7-tisíc eur.

V súčasnosti je na portáli ĽudiaĽuďom.sk zaregistrovaných viac ako 770 aktívnych výziev na pomoc. Celý finančný príspevok, ktorý sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, putuje konkrétnemu príjemcovi.

Ilustračné foto, pixabay.com

Zdroj: Dnes24.sk