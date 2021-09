Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian Smer chce opäť odvolávať Mikulca: Podáva návrh na mimoriadnu schôdzu Opozičná strana Smer-SD sa opäť pokúsi o vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. 3. september 2021 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian

Opozičný Smer-SD v piatok podáva opätovný návrh na iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Informoval o tom na tlačovej konferencii šéf strany Robert Fico.

Kritizuje koalíciu za obštrukcie, keď opätovne neumožnila odvolávanie Mikulca v parlamente. Podľa rokovacieho poriadku musí predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolať schôdzu do siedmich dní.

Fico i podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) kritizujú Kollára, že koalícia opätovne presúva ich návrhy na odvolanie Mikulca. Návrhy z júla i augusta presunuli na riadnu schôdzu, ktorá sa začína 16. septembra. Blanár vyzval Kollára, aby prestal dehonestovať Národnú radu (NR) SR.

Kritika opozície

„My politicky vieme, čo to je obštrukcia, zopárkrát sme ju aj využili, to bolo v hodinách, možno pár dní. Ale to, čo sa dnes deje, je využívanie NR SR,“ vyhlásil. Upozorňujú, že schôdza, ktorú iniciujú, má byť čím skôr, a nie po dvoch mesiacoch. Opozícia by mala mať podľa Smeru-SD priestor legitímnym spôsobom vyjadriť kritiku.

Opozícia Mikulcovi pri pokusoch o jeho odvolanie vyčíta situáciu v rezorte a polícii, podozrenia z poberania úplatkov i to, že sa mal údajne stretávať s členom bratislavskej skupiny takáčovcov Matejom Z. v jeho byte, kde mali preberať koordinovanie výpovedí. Dôvodom na jeho odvolanie má byť podľa opozície aj to, že mal prerušiť policajný zásah voči Matejovi Z. a ďalším dvom svedkom.

Fico tiež v piatok kritizoval Mikulca a predstaviteľov koalície za to, že sú zodpovední za obvinenia pre riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Rozhodnutie Generálnej prokuratúry (GP) SR podľa neho potvrdzuje, že prípad Pčolinského bol robený na politickú objednávku.

Smer-SD preto do odôvodnenia návrhu na vyslovenie nedôvery Mikulcovi doplnil aj to, že GP SR potvrdila porušovanie zákonov v prípade Pčolinského.

Obul sa do Lipšica

„Smer ostro protestuje proti vyjadreniam typu, že niekto zastavil spravodlivý proces,“ povedal Fico s tým, že Ústava SR hovorí, že každá osoba môže byť stíhaná len zo zákonných dôvodov, a to musí podľa Fica niekto kontrolovať. Dodal, že podľa ústavy chráni práva a zákonné záujmy osôb prokuratúra.

Fico tiež na tlačovej konferencii kritizoval špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Na špeciálnu prokuratúru podľa Smeru-SD vniesol metódy, ktoré tam nemajú čo robiť a strana bude „skúmať všetky možnosti, ako ho vyhnať zo špeciálnej prokuratúry“. „Stálo by za to ho odvolať, ale parlament na to nemá páky,“ dodal šéf Smeru-SD.

Opozičných poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnej strane Hlas-SD ešte v súvislosti s podpismi na podanie návrhu neoslovili. „Za stranu Hlas, samozrejme, sme pripravení takúto schôdzu podporiť, rovnako ako aj predošlé, ale zatiaľ nás kolegovia zo Smeru vo veci podpisov nekontaktovali,“ uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Na podanie návrhu je potrebných 30 podpisov od poslancov.

