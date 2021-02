18. február 2021 MI Politika Smutná diagnóza: Zo Slovenska je laboratórna myš a výstraha pre ostatné krajiny

Situácia s Covid-19 je už taká zlá, že sa čoraz viac množia výzvy na odchod ministra zdravotníctva. Teraz prekvapil jeho bývalý zamestnanec tvrdými slovami.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Bývalý šéf štátneho Inštitútu zdravotnej politiky na ministerstve zdravotníctva Martin Smatana tvrdí, že boj s pandémiou by mal viesť krízový manažér, ktorý by nebol politickým nominantom. Ale dnes je už situácia natoľko vážna, že by zrejme nepomohla ani výmena ministra zdravotníctva.

Silno prehrávame

Martin Smatana je uznávaný zdravotnícky analytik, ktorý pracoval na ministerstve zdravotníctva až do júna minulého roka pod Marekom Krajčím. Teraz tvrdo kritizuje svojho bývalého šéfa, keďže boj s Covid-19 na Slovensku silno prehrávame.

„Kým na jar sme boli príkladom pre ostatné štáty, v druhej vlne sme sa stali pokusnou laboratórnou myškou a výstrahou pre ostatné krajiny,“ uvádza M. Smatana na Facebooku.

Dodáva, že vláda spravila v boji s pandémiou množstvo chýb. Ako už priznal aj sám minister Marek Krajčí, zbytočne sa čakalo so sprísnením opatrení až do januára. Situácii nepomáha ani nešťastná a chaotická komunikácia a polarizácia spoločnosti.

„O veľmi zlom riadení pandémie vôbec nie sú pochybnosti. Otázka je, či je za to minister Krajčí zodpovedný,“ kladie si otázku M. Smatana. Veci sú totiž komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Patová situácia

Volať po odchode ministra zdravotníctva je teraz populárne, ale M. Smatana upozorňuje, že za pandémiu zodpovedá ústredný krízový štáb, ktorému šéfuje minister vnútra a vláda, ktorej predsedá premiér. Minister zdravotníctva je len jeden z hráčov celej hry.

„Vieme, že minister Krajčí opakovane chcel sprísniť opatrenia, nesúhlasil s uvoľňovaním a chcel zaviesť COVID semafor ešte v lete. Z tohto pohľadu by som sa prikláňal k tomu, aby na ministerstve zostal a zmenili sa ostatné rozhodovacie procesy a ľudia v nich,“ píše bývalý šéf zdravotníckych analytikov.

Jedným dychom sa však pýta, na čo nám je minister, ktorý nedokáže pretlačiť nevyhnutné opatrenia medzi svojimi kolegami a vo vláde, kde má jeho strana väčšinu. Z tohto pohľadu je zmena ministra zdravotníctva nevyhnutným krokom.

„Teraz sme teda v patovej situácii a žiadna možnosť nie je optimálna. Za mňa osobne by mal pandémiu viesť apolitický krízový manažér a nie politický nominant tej alebo onakej strany.“

Nemá problém odísť

Na odchod vyzvali Krajčího aj bývalí ministri zdravotníctva Tomáš Drucker z mimoparlamentnej strany Dobrá voľba, Andrea Kalavská a nezaradený poslanec národnej rady z mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši.

Marek Krajčí sa už v minulosti viackrát vyjadril, že nemá problém uvoľniť svoju funkciu a dokonca, že je tomu aj naklonený. V súčasnej krízovej situácii to však nepovažuje za najlepší nápad.

Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová pre TASR pripomína, že ministerstvo je otvorené konštruktívnym pripomienkam a spolupráci. Minister podľa hovorkyne robí všetko pre to, aby sa podarilo ochrániť zdravie a životy ľudí.

Zdroj: Dnes24.sk