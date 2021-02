17. február 2021 MI Politika Kollár končí s chaotickým vládnutím Matoviča! Koalícia stráca prvého poslanca

Primátor Hlohovca už nebude koaličným poslancom strany Za ľudí. Nedokáže sa už viac pozerať na chaos v riadení pandémie zo strany vlády.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Miroslav Kollár patril dlhodobo k najväčším kritikom vlastnej vlády i konkrétne premiéra Igora Matoviča. Tvrdí, že už nedokáže legitimizovať túto vládu, a preto odchádza z poslaneckého klubu koaličnej strany Za ľudí. Poslanecký mandát si však ponecháva.

Už sa to nedá vydržať

Zo statusu Miroslava Kollára na Facebooku je jasné, že jeho odchod súvisí najmä so správaním Igora Matoviča v úlohe premiéra. Primátor Hlohovca doslova píše, že už viac nechce byť Matovičovým poslancom.

„Ako poslanec už nemôžem ďalej legitimizovať chaotické a nekompetentné vládnutie Igora Matoviča, ktorý aj dnes namiesto rázneho a kompetentného politického líderstva ponúka len výhovorky, reči o sabotáži a ankety o očkovaní neschváleným Sputnikom,“ píše M. Kollár.

Preto vystupuje z poslaneckého klubu koaličnej strany Za ľudí, ale je naďalej pripravený v parlamente podporiť všetky dobré legislatívne návrhy opreté o programové vyhlásenie vlády, za ktoré hlasoval.

Odstúpiť by mal premiér

Primátor Hlohovca tvrdí, že sa už nedokáže dívať na to, ako vládne opatrenia v boji s pandémiou nefungujú, ale nikto z vlády nie je schopný urobiť žiadnu sebareflexiu. Dlhodobo na to ako koaličný poslanec upozorňoval, ale nič sa nedeje. Namiesto zmeny vraj dostal „vynadané“ on sám.

„V čase zúriacej pandémie koaličná rada namiesto COVIDu riešila „zobrané spisy“ mediálnych či fejsbúkových útokov na vládu. Jasné, že som v tejto absurdnej buchli premiantom. 21-krát som vraj zhrešil,“ uvádza M. Kollár.

Pripomína, že Slovensko je svetovým premiantom v počte úmrtí na Covid-19 a v každej demokratickej európskej krajine by v takejto situácii mal odstúpiť minimálne minister zdravotníctva.

„V našom konkrétnom prípade by mal vyvodiť osobnú zodpovednosť aj premiér Igor Matovič,“ uvádza M. Kollár.

Je presvedčený, že práve premiér nesie hlavnú politickú aj osobnú zodpovednosť za podobu protipandemických opatrení, za ich nekoncepčnosť, nedôslednosť, zlé načasovanie, chaos, aj za nedôveru verejnosti v prijímané opatrenia. Za absurdnú zamilovanosť do celoplošného testovania.

KONČÍM. ODDNES UŽ NIE SOM POSLANCOM PREMIÉRA IGORA MATOVIČA Som primátor okresného mesta, v okrese, ktorý bol... Posted by Miroslav Kollar - Za ľudí on Tuesday, February 16, 2021

