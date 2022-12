Zdroj: Instagram.com/nikavujisic Sociálne experimenty influencerky ŠOKOVALI: Vážne sú ženy schopné TAKÝCHTO vecí? Z vyštudovanej fyzičky sa stala rešpektovaná influencerka, ktorá však pomenovanie influencer nemá rada. Vďaka svojim sociálnym experimentom odhalila temné stránky vzťahov a zoznamiek na Slovensku. 26. december 2022 Magazín Ona

Ako sa z vyštudovanej fyzičky stane influencerka a blogerka roka? V podcaste operátora 4ka, ktorý nesie názov Čaj o 4tej, o tom porozpráva Nikoleta Vujisic. Nika o sebe na svojom blogu prezradila, že vyštudovala Fyzikálne inžinierstvo na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave a jeden akademický rok strávila vo francúzskom mestečku Clermont – Ferrand, kde študovala Časticovú fyziku. Je to hlavička. Ako mladé dievča sa napríklad naučila Ludolfovo číslo na 400 desatinných miest. Stačil jej na to týždeň. V roku 2019 napísala knihu Neinstantne krásna. Okrem toho je aj „veselá kopa“. Na svojom webe napríklad píše, že ukradla spred amerického veľvyslanectva tabuľu s textom: „Chránené kamerovým systémom“ a po absolvovaní Behu v lodičkách skončila v sanitke.

Slovo influencer nemá rada

Nika samú seba považuje za influencerku, no toto pomenovanie nemá rada. „To slovo v dnešnej spoločnosti nadobudlo taký nejaký negatívny tón. Ľudia to vnímajú veľmi negatívne, lebo pod slovom influencer si každý predstaví takú tú silikónovú odfarbenú slečnu s napichanými perami, ktorá promuje kolagén za polovičnú cenu. Áno, takí influenceri sú. Pre mňa je influencer človek, ktorý ovplyvňuje ľudí v pozitívnom zmysle, že dáva niečo tomuto svetu, že má nejakú pridanú hodnotu. Myslím si, že v tejto definícii by som sa videla ako influencer.“

Od fyziky k uznávanej blogerke

Ako sme spomenuli, Nikoleta je trojnásobnou blogerkou roka. Ako sa dostala od fyziky k blogovaniu? Ako sama prezradila, písanie ju bavilo vždy. Najprv písala sama pre seba do svojich zápisníkov, neskôr zverejňovala na Facebooku dlhé statusy. Všetko sa zmenilo, keď ukončila bakalárske štúdium a hľadala novú výzvu. Voľba padla na Francúzsko, kde sa rozhodla dosiahnuť na inžiniersky titul. Problémom bolo, že štúdium prebiehalo vo francúzštine. „Keďže som po francúzsky nevedela, tak som si povedala, že by bolo možno fajn začať to nejakým spôsobom dokumentovať, lebo určite bude o čom písať. Mala som pravdu,“ hovorí trojnásobná blogerka roka s tým, že písať začala v roku 2013 po nástupe do francúzskej školy. Už od začiatku vedela, že nebude písať tak, ako bolo v móde v tej dobe. Odmietala tak blogy o móde, obliekaní, líčení a podobne. Do svojich článkov dala kus vlastného ja a písala čisto iba o svojom živote.

Neprišlo jej, že svojimi textami odhaľuje na verejnosti vlastné súkromie. „Vždy som bola strašný extrovert. Predtým som písala veľmi dlhé statusy na Facebooku a moje zážitky mali u ľudí veľký úspech. V podstate som len tie dlhé statusy presunula na blog. Tiež som si hovorila, že keď budem v tom Francúzsku, tak ľudia z môjho okolia budú chcieť vedieť, ako sa mám a nebudem každému písať osobitne. Dám to na blog a kto chce, ten si to tam prečíta. Nečakala som, že to raz budú čítať tisícky ľudí. Hovorila som si, že to bude čítať mojich pár kamarátov z Facebooku a ani som netušila, že o pár rokov neskôr sa tým dá živiť,“ dodala Nika.

„Prvé mesiace som mala pocit, že si píšem iba sama pre seba,“ vraví o začiatkoch mladá blogerka.

Najprv si myslela, že čítanosť jej príspevkov je nízka. S odstupom času sa na to pozerá inak a vidí, že v porovnaní s inými blogmi si jej príspevky viedli viac ako dobre: „Trvalo možno dva roky, kým sa to preklopilo do toho, že to začalo čítať fakt veľa ľudí. Z tých stoviek to prešlo do tisícok.“

Prišiel návrat z Francúzska a Nikoleta musela bojovať s krízou „blogovej identity“. „Zrazu som bola na Slovensku. Mala som len školu a nemala som o čom písať, lebo zrazu sa nič v mojom živote nedialo. Vtedy som začala uvažovať, že tie príhody si ako keby potrebujem do života pritiahnuť, tak som si ich začala priťahovať,“ opisuje zlom vo svojej kariére Nika Vujisic. Veľa vecí začala podstupovať iba preto, aby mala o čom písať: „Vtedy sa to začalo preklápať. Začala som robiť také veci, čo iní ľudia nerobili. Začala som robiť sociálne experimenty, začala som viac písať o vzťahoch, o zoznamkách, o chlapoch. To boli presne témy medziľudských vzťahov, ktoré sa nikdy nevyčerpajú. Ľudia to medzi sebou začali zdieľať a zrazu na blog prišlo oveľa viac nových ľudí.“

Prvý sociálny experiment

So sociálnymi experimentami začala po návrate z Francúzska do Prahy, kde si robila doktorát: „Povedala som si, že teraz potrebujem robiť aj niečo nefyzikálne, niečo trocha iné na také to vypnutie a na odreagovanie. Povedala som si, že zoznamky sú dobré miesto, kde by sa dali robiť rôzne experimenty.“

Úplne prvý experiment sama pomenovala ako „výstrel do neznáma“. Založila si profil na zoznamke, kde vystupovala ako psychiatrička/ sexuologička, ktorá hľadala genetický materiál pre svojho budúceho potomka. „Stretla som sa s jedným chlapom, kde cieľom bolo vysvetliť mu, že ja nechcem jeho, ja chcem len to dieťa. Prišla som na stretnutie s takým dotazníkom, kde som mala vypísané všetky veci, ktoré by nejakým spôsobom mohli ovplyvniť nášho potomka. Od toho, aké bol on dieťa, aký mal prospech v škole, cez všetky jeho choroby, choroby v jeho rodine, priemerný vek v rodine. Všetko, čo by nejakým spôsobom mohlo ovplyvniť naše dieťa,“ prezrádza Nika. Na Instagrame zverejnila hlasovanie. Od sledovateľov chcela, aby ľudia hádali, za ako dlho sa muž postaví a z rande odíde: „Mala som dobrú interakciu a ľuďom sa páčilo, že sa môžu zapojiť.“

