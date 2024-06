17. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia ŠOK pri jedení zmrzliny! Muž v nej objavil kus ľudského PRSTA, VIDEO Takéto prekvapenie v zmrzline veru nečakal. Muž v nej našiel odseknutý prst.

Bombajský lekár Orlem Brandon Serrao zažil nečakaný šok. Jeho sestra sa rozhodla bojovať s horúčavami lahodnou zmrzlinou a 13. júna využila donáškovú službu. Mrazenú pochúťku nechala doručiť do domu svojho brata.

Nechutné prekvapenie

S chuťou začal lízať zmrzlinu, keď podľa Daily Mail na jazyku zacítil niečo divné.

S hrôzou si uvedomil, že to, čo mal v ústach, bol 2-centimetrový kus ľudského prsta!

Najprv si myslel, že má v ústach oriešok

„Po zjedení polovice zmrzliny som cítil v ústach pevný kúsok. Myslel som si, že by to mohol byť oriešok alebo kúsok čokolády, ale aj tak som to vypľul, aby som zistil, čo to je," spomína muž. Keďže je lekár, okamžite spoznal, čo má pred sebou. Uvidel kus nechta a dokonca bruško s odtlačkom.

Kus prsta uložil do ľadu a vydal sa na políciu. „Kúsok mäsa, pravdepodobne kus ľudského prsta, bol poslaný na forenznú expertízu, aby sa zistilo, či ide skutočne o časť ľudského tela,“ uviedol policajný vyšetrovateľ. Navyše, voči výrobcovi zmrzliny bolo začaté trestné stíhanie.

Na internet dokonca uniklo video, ktoré zachytáva kus prsta s nechtom, ktorý trčí zo zmrzliny.

Zdroj: Dnes24.sk