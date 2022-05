Zdroj: Instagram.com/stefanmargita_official ŠOKUJÚCE odhalenie! Je manželstvo Hany Zagorovej a Štefana Margitu v troskách? Je manželstvo slávnej dvojice v troskách? Mediálny magnát šokoval verejnosť, keď povedal, ako to medzi manželmi nateraz je! 30. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín

30. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín ŠOKUJÚCE odhalenie! Je manželstvo Hany Zagorovej a Štefana Margitu v troskách? Je manželstvo slávnej dvojice v troskách? Mediálny magnát šokoval verejnosť, keď povedal, ako to medzi manželmi nateraz je!

Manželstvo legendárnej speváčky a nemenej známeho operného speváka bolo vždy ukážkové. Keď speváčka hitov ako Můj čas, Kdyby se vrátil čas či Ta pusa je tvá, ležala v nemocnici, bol to práve jej manžel, operný spevák Štefan Margita, ktorý sa o ňu s láskou staral. A pokračoval v tom aj pri jej domácej liečbe.

Teraz však československý šoubiznis zaskočila správa, že medzi manželmi to už nie je také, aké sa na prvý pohľad zdá. Tvrdí to mediálny magnát Jaromír Soukup, ktorý vyhlásením šokoval verejnosť.

Manželstvo v rozklade?

„Pani Zagorovou mám rád. Osobne ju poznám, videli sme sa možno päťkrát, dokonca sme spolu boli na večeru spoločne aj s jej manželom,“ povedal Soukup s tým, že ho mrzí, že je slávne manželstvo v rozklade. Informuje o tom ahaonline.cz.

Ako to medzi nimi je?

Soukup poukázal, že sa už nesprevádzajú, a zájde vo svojej úvahe ešte ďalej. „Je to také zvláštne. Predtým Hana Zagorová sprevádzala Štefana Margitu na každý koncert, teraz to tak však už nie je. Margita stále vystupuje po svete. Keď na tom jeho žena nie je dobre, tak by mi pripadalo logickejšie, že sa o ňu bude starať,“ konštatoval Soukup.

Ako zareagoval operný spevák? „Po koncerte sa vždy vraciam domov,“ citoval jeho slová český čaasopis Rytmus života. No ako to medzi manželmi skutočne je, ukáže zrejme len čas.

Zdroj: Dnes24.sk