29. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Celebritný kaderník odhalil TOP 7 letných účesov: Praktické strihy pre krátke i dlhé vlasy Neviete, čo by ste mali urobiť so svojou hrivou počas leta? Alebo túžite po malej či väčšej zmene? Špičkoví kaderníci prezradili, čo je IN.

Leto je už za rohom a s ním vyťahujeme obľúbené letné kúsky, zjemňujeme make-up, alebo ho používame len minimálne. No čo s vlasmi? Ak si chcete leto poriadne užiť, možno sa inšpirujete vlasovými expertmi, ktorí odhalili pre TZR najlepšie letné strihy pre rok 2022.

„Vo všeobecnosti v lete hľadajú ľudia vlasové štýly nenáročné na údržbu, chcú si ich len umyť, pretože trávia viac času vonku, chcú si užiť pekné počasie,“ vysvetľuje kaderník celebrít Frederic Fekkai.

Nenáročné na úpravu a elegantné

No pozor! Expert na vlasy vysvetľuje, že nenáročné účesy by mali byť v súlade s typom vašich vlasov a klímou, v ktorej žijete. Napriek tomu to neznamená, že si nemôžete dopriať niektorý z trendy účesov tohto leta.

„To, že je nenáročný na údržbu, neznamená, že nebude taký elegantný, ako je to len možné – znamená to len, že bude jednoduchšie ho upraviť,“ dodal k top účesom Andrew Fitzsimons, vlasový štylista celebrít.

1) Objemný kučeravý bob

„Účes, ktorý vám umožní vyzerať moderne a zároveň vás ochladí, stojí minimálne za zmienku,“ opisuje kaderníčka celebrít Nai'vasha. V objemnom krátkom bobe budete neprehliadnuteľná. Postačí, ak tváričku potrhnete červeným rúžom a môžete sa vybrať do ulíc či na spoločenskú akciu.

2) Round Layers

Máte dlhé vlasy a nechcete si ich strihať? Skúste round layers. Kaderník vlasy prestrihá tak, aby im pridal objem. „Deväťdesiate roky nás inšpirovali k dlhším účesom, ako účes round layers. Dodáva siluete vlasov objemnejší tvar, zároveň uberá objem, ktorý zasahuje do spodnej časti vlasov,“ vysvetľuje štylista Drew Schaefering.

3) Pixie

Ak chcete pridať nádych elegancie s malým alebo žiadnym úsilím, skúste účes pixie. Kratučký, no mladistvý účes si zamilovala napríklad aj barbadoská popová speváčka a módna návrhárka Rihanna. Je to nenáročný účes na údržbu, no vždy elegantný.

Kaderníci sa zhodujú na tom, že mnohí ľudia ho budú nosiť aj preto, aby naštartovali svoje poškodené vlasy. Prečo nespojiť niečo štýlové s užitočným?

Pozrite si ďalšie top strihy, ktoré budú v lete veľmi žiadané. Nájdete na druhej strane!

Zdroj: Dnes24.sk