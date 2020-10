4. október 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Šokujúce slová majiteľa zoznamky: Cristiano Ronaldo to so ženami len hrá. Je gay!

Už viackrát čelil portugalský futbalista Cristiano Ronaldo útokom na svoju osobu ohľadom orientácie. Najnovšie prišiel s tým, že je homosexuál majiteľ zoznamky.

Ide o ukrajinského podnikateľa Petra Listermana, ktorý má pod palcom VIP zoznamovaciu agentúru. Práve on mal zoznámiť fenomenálneho hráča s ruskou krásnou modelkou Irinou Shaykovou.

Vraj to zastiera

To, že Portugalčan nedávno požiadal o ruku svoju terajšiu priateľku Georginu Rodriguezovou, je podľa Listermana len zástierka. „To ja som zoznámil Irinu a Cristiana, čiže je to moja práca. Len sa tým však kryl. Bol zamilovaný do muža a partnerstvo s Irinou bolo len tak, na oko. Ona potrebovala byť slávna a on zase nechcel zarmútiť svojich priaznivcov,“ netají sa Listerman, ktorý to vytrúbil na videu na YouTube, presnejšie na kanále Dmitrija Gordona.

„Zrejme Cristiano niečo mal s Irinou, ale iba to predstierali. Za to, že som ich zoznámil, mi zaplatili,“ šokuje ešte Ukrajinec.

Boli spolu dlho

Irina so špičkovým futbalistom tvorila pár od roku 2010 do 2015. Po rozchode si hráč Juventusu Turín našiel ďalšiu partnerku. Ide o Georginu Rodriguezovú, pôvabnú tmavovlásku, ktorá mu porodila štvrté dieťa. Predošlé tri má Cristiano s „náhradnými“ matkami. Keďže ju však požiadal o ruku a krásna Georgina súhlasila, očakáva sa veľkolepá svadba. Teda, keď Listermanove obvinenie Georgina „rozdýcha“.

