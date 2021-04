7 Galéria

ŠOKUJÚCE zábery diaľničnej kamery: Šofér odstavil dodávku, "narysoval" si lajnu a ŠŇUPOL si!

Pod lampou býva najväčšia tma. To rozhodne neplatí na vodiča dodávky, ktorý využil pauzu na to, aby sa "povzbudil" neznámou kryštalickou látkou. A to priamo pod kamerou diaľničnej polície!