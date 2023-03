Zdroj: Unsplash.com ŠOKUJÚCI krok bistra vzbudil vášne: Nie všetky DETI sú vítané, platia tieto pravidlá! Obľúbené bistro sa samo označilo ako baby-unfriendly a vydalo pravidlá správania detí v podniku. 29. marec 2023 TOS Rôzne

Obrovský ohlas zaznamenal príspevok pražského gastro podniku na sociálnej sieti s názvom Pravidlá pre vaše deti v našom bistre.

Sme baby-unfriendly

„Sú miesta, ktoré sú prispôsobené pre deti – to my nie sme. Sú miesta, kde sa musíte s deťmi prispôsobiť vy – to my sme. Všeobecne sme baby-unfriendly, ale k rešpektujúcim rodičom sme tiež rešpektujúci. Tých sa tento príspevok netýka. Vieme, že väčšina hostí sa chce u nás v pokoji najesť a zrelaxovať, preto pochopiteľne hájime záujmy väčšiny,“ píše podnik v úvode príspevku.

Jeho podstatou sú samotné pravidlá, a teda čo konkrétne podnik považuje za nevhodné správanie, ako napríklad pobehovanie, zavádzajúce kočíky, topánky na stoličkách a podobne.

Bistro zdôrazňuje, že nejde o zákaz vstupu deťom. To by, mimochodom, zákon ani neumožňoval. Žiadajú však hostí o dodržiavanie pravidiel.

