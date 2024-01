7. január 2024 Magazín Spávate v PONOŽKÁCH alebo bez nich? Neuveríte, čo TO o vás vypovedá! Neviete si bez ponožiek predstaviť spánok alebo trváte na tom, že vaše nohy musia byť vždy bez nich? Prečítajte si, čo všetko to môže naznačiť o vašej osobnosti.

Zatiaľ čo niektorí nedokážu bez ponožiek v posteli zaspať, pre iných je to nepredstaviteľný zlozvyk. Do ktorej skupiny patríte vy a čo to o vás vypovedá? Ako pripomína portál Sot, existujú teórie, ktoré hovoria, že spánok s ponožkami alebo bez nich môže odrážať vašu osobnosť.

Bez ponožiek

Pravdepodobne máte hrubšiu pokožku a lepší metabolizmus. Rýchlejšie sa zohrejete a potrebujete sa ochladzovať. Na spánok v ponožkách preto ani nepomyslíte. Zo psychického hľadiska ste nezávislým človekom, ktorý si súkromie stráži. Je možné, že si držíte od ľudí odstup, ale o skutočných priateľov, či rodinu sa dokážete vždy postarať. „Ak spíte bez ponožiek, ste skôr ochranársky typ vo vzťahoch k ostatným,“ pripomína tamojší portál.

Spávate s ponožkami?



áno 50% nie 12.5% občas 37.5%

Zdroj: Dnes24.sk