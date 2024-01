1. január 2024 Magazín Máte v poriadku VODIČSKÝ preukaz? Radšej si skontrolujte číselné KÓDY na zadnej strane Platnosť vodičáku nie je jediné, čo by vás malo zaujímať. Niektorých z vás možno prekvapia obmedzenia vypísané na zadnej strane.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar , Dnes24.sk

Mnohí majitelia vodičského preukazu sledujú na doklade len platnosť. No nemenej dôležitá je aj zadná strana dokladu. Tá môže obsahovať informácie špecifické pre konkrétny vodičský preukaz. Vraví sa, že neznalosť zákona neospravedlňuje, máte dobre preštudované takzvané harmonizované kódy EÚ?

Čo sa ukrýva za číslom?

Číselné kódy na zadnej strane upozorňujú na zdravotné problémy vodiča, úpravy motorového vozidla či napríklad obmedzenia. Napríklad ak na zadnej časti v riadku číslo 12 nájdete kód 01.01. znamená to, že viesť motorové vozidlo môžete len s dioptrickými okuliarmi do diaľky. To isté platí aj v prípade, že je na zadnej strane zápis o kontaktných šošovkách. Na zadnej strane môžete nájsť aj ďalšie kódy.

Ak by ste v čase riadenia nemali pomôcky riadne nasadené, koledujete si o veľký problém.

Ďalšie harmonizované kódy EÚ:

01. Korekcia alebo ochrana zraku

Korekcia alebo ochrana zraku 01.01. Okuliare

Okuliare 01.02. Kontaktná šošovka (šošovky)

Kontaktná šošovka (šošovky) 01.05. Ochrana očí

Ochrana očí 01.06. Okuliare alebo kontaktné šošovky

Okuliare alebo kontaktné šošovky 01.07. Špecifická optická pomôcka

Kompletné harmonizované kódy nájdete po prekliku tu.

