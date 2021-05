13 Galéria Zdroj: archív Ivana Cibuľová Spievajúca zdravotná sestra: Naša Rómka ohúrila Rakúšanov, u nás cítila i rasizmus Ivana môže ísť príkladom nielen Rómom, no aj nám ostatným. 2. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

2. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Spievajúca zdravotná sestra: Naša Rómka ohúrila Rakúšanov, u nás cítila i rasizmus Ivana môže ísť príkladom nielen Rómom, no aj nám ostatným.

13 Galéria Zdroj: archív Ivana Cibuľová

V hrdle má zlato, a v krvi akúsi príjemnú chytľavú energiu. Ivana Cibuľová je talentovaná Rómka, ktorá pracuje v Rakúsku ako diplomovaná zdravotná sestra na oddelení akútnych prípadov.

Popri náročnej práci stihla za našimi hranicami ohúriť porotu aj divákov v obľúbených speváckych súťažiach.

Ivana, prezývaná aj ako Ciwanna, začala spievať už ako trojročná – a vydržalo jej to až doteraz. Ako vraví, miluje obidve veci naraz, pričom sa v nich cíti podľa vlastných slov maximálne povolaná. Napriek rasizmu a rôznym prekážkam sa dokáže stále usmievať.

V rozhovore pre Dnes24 s Ivanou Cibuľovou sa dozviete:

Ako ju v jednom karaoke bare objavil známy spevák,

že predbehla tisíce talentov v zahraničných speváckych projektoch a dostala sa medzi TOP,

ako sa jej podarilo zaspievať pápežovi,

ako vníma rasizmus v Rakúsku a na Slovensku,

prečo ju napriek kvalifikácie nechceli zamestnať na Slovensku,

ako pripravuje hudobný album.

Ivana úspešne ukončila štúdium na zdravotníckej škole a určitý čas pracovala na Slovensku. No mladú Rómku z Hnúšte to časom odvialo pracovne až za hranice Slovenska.

„V Bratislave som pracovala desať rokov na oddelení chirurgie, potom som ako 29-ročná odišla do Rakúska, kde som nastúpila na pozíciu zdravotnej sestry. Momentálne pracujem na akútnych prípadoch v meste Linz, kde aj žijem,“ v skratke prebehne prácu, ktorú tak miluje.

Uvidel ju a o pár dní nahrávali v štúdiu

Spev ju však sprevádza celý život. Začala už ako 3-ročná. Ivana nám jedným dychom spomenie, že spievala dlhé roky v kostole a tiež v speváckych súboroch. Jej prvá televízna skúsenosť sa spája s niekdajším obľúbeným programom. „Ako 16-ročná som bola v Slávikoch na ulici, kde som vyhrala prvé miesto.“

Spevu nebolo nikdy dosť a preto sa zúčastňovala ďalších speváckych súťaží, mnohé vyhrala. Posun však prišiel v jednom karaoke bare, kde spievala. Práve tam si ju všimol Igor Kmeťo.

„Našiel ma, a o pár dní, som v štúdiu s ním nahrala pesničku Mám osemnásť rokov, Nie som smutná, Šunes man.“ Hudobne spolu pôsobili osem rokov, a za ten čas Ciwanna popri práci spievala na rôznych súkromných podujatiach.

Článok pokračuje pod videom.

Zdroj: YouTube.com

Miláčikom rakúskeho publika aj poroty

Neskôr sa vybrala na sólovú dráhu. Ivana to najprv skúsila v obľúbenej rakúskej televíznej show s názvom Die große Chance, ktorú vysiela verejnoprávna televízia ORF.

Slovenka so soulovým hlasom síce nevyhrala prvé miesto, no prebojovala sa medzi najlepších a získala tretie miesto. „Počas jednotlivých kôl som spievala anglické pesničky a na finále som si vybrala rómsku pesničku,“ tá dojala odbornú porotu a divákov. Napriek tomu, že nastala jazyková bariéra, všetko vyjadrila spevom.

„Nerozumel som ani slovu, ale to je úplne jedno o akú reč ide a kto odkiaľ je, lebo som porozumel všetkému. Bolo to senzačné, fantastické,“ takto okomentoval jej vystúpenie jeden z porotcov rakúskej súťaže.

Ivana so slovensko-rómskymi koreňmi svoj dar predviedla i v nemeckej Talentmánii. „Bolo nás tam 82-tisíc talentov a podarilo sa mi dostať do semifinálovej 20-tky,“ šokuje nás.

Spev k nej patrí ako vlastný tieň. „Pred pár dňami som bola v rakúskej Show Talent, ktorú vysiela stanica Puls 4.“ A ako ináč, Slovenka si v nej opäť zaspievala. Video môžete vidieť na jej Facebooku.

Článok pokračuje pod videom.

Zdroj: YouTube.com

180 negatívnych správ

Niektoré slovenské média si všimli jej úspechy a doslovné prevalcovanie tamojšej domácej scény. „V Rakúsku prijali dobre fakt, že som Rómka a to preto, že sú viac multi-kulti. Nestretávam sa tu vôbec s rasizmom.“

Slovenská odozva nebola vtedy taká príjemná. „Napriek tomu, že bol článok o mne pozitívny, a spomínalo sa v ňom, že som pracujúca zdravotná sestra, ktorá reprezentuje aj za hranicami, našla som pod článkom asi 180 negatívnych komentárov.“

„Ľudia mi v nich písali, že som špinavá cigánka,“ vrátila sa Ciwanna v spomienkach.

„Nechápala som, že sa niečo takéto vôbec deje. Veď nič zlé som neurobila! Vždy som na sebe pracovala. Už ako dieťa som chodila do výberovej triedy, kde boli tí nadanejší žiaci. Na vysvedčení som mala jednotky. Patrila som k najlepším študentom,“ zdôveruje sa nám otvorene so svojimi pocitmi.

Rasizmus zažíva už ako dieťa. „Do školskej lavice som si sadala so strachom… veď kto, by si vedľa mňa sadol? Neviete si predstaviť ten pocit.“

To, že ju niektorí posudzujú podľa pleti okúsila aj neskôr – pri hľadaní práce v Bratislave. „Chcela som robiť v ambulancii. Zavolala som tam a povedali mi: áno, máme voľne miesto! Prišla som tam, videli ma a povedali: no, už voľné miesto nemáme.“

Keď vzhľad určuje život

„Toto sú tie veci! Narodíte sa, a už dopredu viete, že ste hneď takto hodnotení.“ Ona sa však „otriasla“ a táto skúsenosť ju napriek všetkému posunula. Rómska speváčka zároveň verí, že sa to raz zmení.

„Chcela som, aby videli, že aj Rómka vie pracovať a preto som zaspievala rómsku klasickú pesničku.“

Pred pápežom

V Rakúsku spieva s kapelou sedem rokov, no svoj talent predviedla aj pred pápežom Františkom. Náhoda či osud chcel, aby to bolo v deň jej narodenín.

„Do Vatikánu sa vtedy chystala početná komunita Rómov z celého sveta. Zastupovala som Rakúsko,“ pričom dodnes opatruje pamiatku vo forme listiny od neho.

Ivana popri práci chystá album. „Plánujem ho v slovenčine, v nemčine a v rómskom jazyku. Nahráva sa, no korona to zdržuje.“

„Hudba je môj život. Vyjadrenie môjho ja, mojich pocitov. Veľmi rada tvorím hudbu, melódie a texty. Všetko si robím sama. Nenechávam to na nikoho.“

Zároveň si myslí, že za to, ako spieva môže všetko to, čím si v živote prešla.

„Myslím si, že som toho v živote veľmi prežila. To aj preto, že som z jednoduchej rodiny. Mala som jednoduchých rodičov, no veľmi čestných a pracovitých ľudí. Prežila som ľahký i ťažký život – ale vďaka týmto veciam, človek skutočne precíti život. Všetky tieto myšlienky a pocity dávam do hudby.“

13 Galéria

Zdroj: archív Ivana Cibuľová

Zdroj: Dnes24.sk