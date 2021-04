3 Galéria Zdroj: pixabay.com , archív Simona Mačorová Aký je náš intímny život počas lockdownu? Odborníčka stiera hanbu a strach Odborníčka v seriáli na pokračovanie odpovedá na otázky, ktoré nás trápia počas zákazu vychádzania a spájajú sa s intimitou a harmóniou. 10. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

10. apríl 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Aký je náš intímny život počas lockdownu? Odborníčka stiera hanbu a strach Odborníčka v seriáli na pokračovanie odpovedá na otázky, ktoré nás trápia počas zákazu vychádzania a spájajú sa s intimitou a harmóniou.

Simona Mačorová je partnerskou a sex koučkou. Spolu s ňou budeme hľadať odpovede na otázky ohľadom vnímania svojho a partnerovo tela, ale aj problematiky porna či sexuálnej výchovy.

Odborníčka sa pre Dnes24 pokúsi v seriáli na pokračovanie odpovedať v prvej časti na otázky, ktoré nás trápia počas zákazu vychádzania a spájajú sa s intimitou a harmóniou. Dozvieme sa však napríklad aj to, čo nemá byť úlohou vášho partnera.

K práci ju priviedla zvedavosť

Kým nazrieme do našej sexuality, mohli by ste sa nám predstaviť, čím sa vôbec zaoberá partnerský a sex koučing? Na Slovensku je to pomerne veľká neznáma.

Partnerský a sex koučing, takisto, ako napríklad life koučing, je aktívny proces postavený na slobodnej vôli, vzájomnej dôvere, zodpovednosti, otvorenosti a diskrétnosti.

Sprevádzam jednotlivcov alebo páry, ktorí chcú pracovať na svojich vzťahoch, intimite a sexualite. Ak potrebujete zlepšiť komunikačné zručnosti, navrátiť intimitu späť do svojho života, spoznať vlastné telo a pracovať na obraze o tele, ak chcete porozumieť sebe a partnerovi, transformovať sexuálny život, pochopiť a prijať vlastnú sexualitu a priniesť viac potešenia do sexuálneho života, koučka vám vie v týchto oblastiach pomôcť.

Ako ste sa dostali k tomuto povolaniu?

Hovorí sa, že najlepšie učíme to, čo sa potrebujeme naučiť najviac. K tejto profesii ma priviedla zvedavosť.

Chýba nám priestor, kde sa môžeme autenticky rozprávať o intimite a pracovať na vlastnej sexualite, na hanbe, vine a strachu s ňou často spojenou.

Táto profesia to poskytuje. Prešla som certifikačným procesom EMCC, vzťahovým a sex koučingovým tréningom a akreditovaným programom lektorstva sexuálnej výchovy.

Špecializujem sa na podporovanie zdravých vzťahov a sexuálnej pohody, ako navrátiť sexuálnu túžbu, ako komunikovať svoje potreby, túžby a fantázie, ako vedome masturbovať, ako prekonať ťažkosti s predčasnou ejakuláciou, s erekciou, bolestivým sexom, napätím alebo úzkosťou pri sexe. Poskytujem pomoc pri prekonaní traumatických udalostí, pri dôstojnom ukončení vzťahu, pri hľadaní partnera, partnerky, pri neschopnosti dosiahnuť orgazmus.

Na snímke Simona Mačorová, ktorá pracuje ako sexuálna a partnerská koučka. / Zdroj: archív Simona Mačorová

Niektorým z nás sa možno teraz v hlave predostrie akýsi obraz tantry. Praktizujete ju s klientmi?

Nepraktizujem s klientmi tantru, nie som učiteľka tantry.

Ako teda vyzerá práca s telom?

Telo je hlavným indikátorom toho, či sme alebo nie sme v poriadku. Telo nám poskytuje prvotné signály, že sa niečo deje, a že potrebujeme reagovať, spomaliť, dopriať si odpočinok, zdravšiu stravu, viac pohybu na čerstvom vzduchu. V tele sa ukladajú emócie a stres z vonkajších vplyvov. V tele začína spoznanie vlastnej sexuality a seba samého.

V dobe, v ktorej žijeme, sme neustále v hlave, točíme sa dokola vo víre myšlienok, a preto je ťažké pozrieť sa na vlastný príbeh z inej perspektívy. Pri práci s klientmi umožňujem, aby sa napojili na svoje vnútorné zdroje, aby mohli z nich čerpať a naučili sa používať svoje telo ako spojenca.

Muži sa chcú učiť milovať pomaly

Aká veková skupina Slovákov vyhľadáva vašu pomoc?

Zameriavam sa na vekové rozhranie 20 až 45 rokov. Je zaujímavé sledovať, že aktuálne sú to viac muži, ktorí ma kontaktujú a chcú pristupovať k svojej sexualite inak, vedomejšie, naučiť sa milovať pomaly. Muži sa ozvú zväčša prví, ak sa ich otázka týka vzťahu.

Keď sa obzriete späť, s čím za vami najčastejšie prichádzajú? Čo nás trápi a čo najčastejšie zaujíma?

Momentálne častou témou je, ako navrátiť intímny život späť po pôrode, popri výchove detí a počas pandémie, čo je výzva pre veľa rodičov. Ženy hľadajú odpovede, ako sa znova cítiť žensky, popri všetkých ostatných rolách, a ako objať svoju sexualitu. Muži najčastejšie hľadajú sprevádzanie pri učení sa o vedomej masturbácii, problémoch s ejakuláciou alebo s erekciou.

Intimita počas zákazu vychádzania

Zákaz vychádzania mnohým z nás veľa vecí zobral. Ako to je teraz s našou intimitou? Máme jej dosť?

To je individuálne a záleží na každom z nás (úsmev). Aktuálny problém vidím v tom, že partneri nemajú priestor sami pre seba, nemajú možnosť sa dostatočne vyživovať a nabíjať mimo vzťahu.

Toto obdobie je náročné, hlavne pre tých, ktorí sú aj rodičmi, majú vzťahy na diaľku, nemajú dostatok priestoru sa realizovať. Zmeňte rutinu. Vytvorte si spoločné rituály. Rituály sú rutiny povýšené tvorivosťou, poháňané zámerom a napĺňané významom.

Môžu to byť chutné denné spoločné raňajky, večerné objatie, dohodnite si „sex“ rande raz za týždeň a pridajte niečo ako túliace sa štvrtky, masážnu sobotu či nedeľné nahé varenie. Vytvorte si kreatívne momenty, na ktoré sa budete tešiť, a ktoré vyhovujú vám obom.

Toto nie je úlohou vášho partnera!

Ako vplýva na náš vzťah to, ak sme s partnerom stále spolu a naopak, ak sme oddelení?

Zdravý vzťah vyžaduje, aby sme mali čas pre seba, svoje záujmy, svojich priateľov, svoju prechádzku. Úlohou partnera nie je nás robiť šťastnými. Nehovorím, že by ste nemali robiť pekné veci jeden pre druhého alebo, že nás partner nemôže niekedy urobiť šťastnými. Iba hovorím, aby sme to od partnera neočakávali, nie je to ich zodpovednosť.

Často ukladáme celé bremeno len na jedného človeka a chceme, aby bol naším partnerom, milencom, kuchárom, zabávačom, terapeutom, kamoškou na jogu či spoločníkom na ochutnávku whisky. Rozdielne záujmy obohacujú vzťah a prinášajú nové obzory.

Položte si otázku, čo chcete priniesť do vzťahu, prípadne do svojho života v najbližšej dobe? My sme tvorcami našich príbehov.

Skúmanie s hravosťou

Ste autorkou intímnej kartovej hry Pomiluj Ma. O čom je?

Kreatívna hra Pomiluj Ma ukáže, ako preskúmať sex s hravosťou, humorom a intelektuálnou zvedavosťou. Tvorí ju 150 otázok na prehĺbenie intímneho vzťahu, 50 vzrušujúcich aktivít, ktoré odhaľujú tajomstvá úžasného sexu, prinášajú nové skúsenosti a rozširujú obzory a sprievodca intimitou, ktorý ukáže podrobné cvičenia zamerané na komunikáciu v partnerstve.

Ak sa k vám niekto rozhodne prísť, čo môže očakávať? Ako to celé prebieha?

Ako koučka viem „podržať“ priestor, aby sa mohli ľudia otvoriť a pracovať na svojej otázke. Viem ich nasmerovať pomocou koučingových metód, aby sa dostali k podstate veci a videli, ako daná záležitosť zapadá do ich celého systému.

Prvotná 30-minútová konzultácia je na mňa a prebieha online formou videohovoru, aby obe strany mohli zistiť či môžeme spolu pracovať, či im táto forma koučingu vyhovuje a či ich otázka je pre koučku alebo potrebuje byť smerovaná k psychológovi, terapeutke či sexuologičke.

