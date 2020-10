20. október 2020 Tunde Zo Slovenska Koronavírus: Pribudli stovky nových prípadov, nakazil sa aj 101-ročný dedko

Na Slovensku boli za pondelok zistené nové prípady nákazy koronavírusom. Celkovo evidujeme už 31 400 pozitívne testovaných ľudí.

Zdroj: TASR/AP

Počas pondelka (19. 10.) bolo zistených 705 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo eviduje Slovensko už 31 400 pozitívne testovaných ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na svojom webe.

Počas včerajšieho dňa bolo otestovaných 5 946 ľudí.

Nové prípady

Najviac pozitívnych prípadov pribudlo v Bratislavskom a Nitrianskom kraji – zhodne po 148, nasleduje Prešovský kraj (140), Žilinský (70), Trnavský (67), Košický (64), Trenčiansky (41) a Banskobystrický (27). Je medzi nimi 349 žien a 356 mužov, sú vo veku od niekoľkých mesiacov do 101 rokov.

Pribudlo ďalších 468 vyliečených pacientov, celkovo je teda v našej krajine z ochorenia vyliečených 8 004 ľudí. Žiaľ, počas včerajšieho dňa pribudlo 6 úmrtí v súvislosti s koronavírusom, celkový počet úmrtí je 98.

„V nemocniciach je hospitalizovaných 724 pacientov, potvrdené ochorenie COVID-19 má 611 z nich. Na JIS je 22 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 51 pacientov,“ informuje Ministerstvo zdravotníctva SR s tým, že aktívnych prípadov ochorenia je na Slovensku aktuálne 23 298.

Od 15. októbra platia na Slovensku prísnejšie protiepidemické opatrenia, a to dovtedy, kým sa kĺzavý 7-dňový medián nezníži pod 500. Vyhlásil to v nedeľu (11. 10.) premiér Igor Matovič. „Zjednodušene povedané, potrebujeme dostať denný počet prípadov pod 500,“ povedal premiér, ktorý neočakáva, že to klesne pod túto hranicu už v priebehu týždňa.

