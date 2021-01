6. január 2021 MI Magazín Ona Štát priznáva neuveriteľnú diskrimináciu našich žien. Čo majú mať ZADARMO?

Ministerstvo práce v oficiálnom dokumente priznalo, že materstvo je na Slovensku skôr trestané ako odmeňované, a ženy sú v mnohých smeroch znevýhodnené. Navrhuje prekvapivé zmeny.

Takéto stanovisko ministerstva práce je prekvapivé, pretože doteraz sa vláda týmto spôsobom nevyjadrovala. V návrhu Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov v Slovenskej republike napríklad otvorene priznáva, že rodičia detí do 3 rokov by si zaslúžili MHD zadarmo. A to nie je všetko!

Neuveriteľná diskriminácia

Návrh celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov sa ešte len dostane na rokovanie vlády. Nie je to síce návrh zákona, ale je to oficiálny dokument, v ktorom ministerstvo práce popisuje, kde v danej oblasti vidí najväčšie problémy. A je to smutné čítanie.

„Spoločnosť kladie na ženy veľký tlak, aby boli perfektnými matkami, ale zároveň ich za materstvo trestá,“ uvádza sa v ministerskej stratégii.

Dokument približuje, že ten trest je hlavne finančný. Keď žena na Slovensku porodí dieťa, jej penzia bude oveľa nižšia. „Ženy s deťmi majú o tretinu nižšie dôchodky v porovnaní s tým, keby deti nemali,“ uvádza ministerstvo práce.

Z toho celého vyvodzuje ministerský dokument jednoznačný záver: „Náš dôchodkový systém vystavuje ženy neuveriteľnej diskriminácii.“ Zároveň priznáva, že matky to majú poriadne strpčené už počas aktívneho pracovného života.

„Ťažko na pracovnom trhu nájsť uchádzača o prácu s horšou perspektívou zamestnať sa ako žena s malými deťmi, či, nedajbože slobodná matka.“

A ak sa náhodou nejaká žena rozhodne deti nemať, je to ešte horšie. „Na bezdetnú ženu sa pozerá cez prsty ako na bezcitnú karieristku… Slobodná žena je vnímaná pejoratívne ako „stará dievka“. Naopak, staromládenectvo u mužov je vnímané pozitívne,“ dodáva ministerstvo.

MHD zadarmo?

Správne pomenovať problém je jedna vec. Ale riešenie je druhá vec. Ministerstvo práce vo svojom dokumente navrhuje len „operačné ciele,“ ktoré by mohli pomôcť daný problém zmierniť.

Celoštátna stratégia navrhuje nárok na bezplatnú MHD pre rodičov do 3 rokov veku dieťaťa.

Je to prekvapivé, pretože keď v lete Matovičova vláda predstavovala svoj sociálny balíček za pol milióna eur, tiež obsahoval bezplatnú MHD. Ale len pre žiakov, študentov, seniorov a ľudí s hendikepom.

Dnes24 bude zisťovať, či ministerstvo práce myslí tento nový benefit pre rodičov malých detí vážne a predstaví ho aj vo forme návrhu zákona.

A čo chce rezort Milana Krajniaka (Sme rodina) robiť so spomínanou neuveriteľnou dôchodkovou diskrimináciou žien? V návrhu stratégie sa medzi operačnými cieľmi uvádza, že „prínos neplatenej práce (žien) by sa mal zohľadniť v sociálnom a dôchodkovom systéme.“

Minister práce Milan Krajniak aktuálne presadil do dôchodkovej reformy princíp, že materská dovolenka nemá znižovať dôchodok.

Ženy s malými deťmi však často zostávajú po materskej nezamestnané a ak sa im podarí nastúpiť do práce, tak majú celkovo nižší príjem. To im tiež značne znižuje budúcu penziu.

