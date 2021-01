5. január 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenie si má dať pozor na neveru?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 4. - 10. januára?

Baran

Minulý týždeň ste to nemali jednoduché. Teraz sa môžete tešiť. V práci začalo všetko klapať, darí sa vám dokončovať projekty a pokojne môžete začínať nové. Vaše nápady sa stretávajú u nadriadených a kolegov s pochopením a môžete ich pokojne realizovať. Vďaka tomu máte naozaj úžasnú náladu. Tá vám zostane aj po návrate z práce domov. Vášmu vzťahu nič nechýba. Je pravda, že v pondelok vám hrozia výmeny názorov, ale čo môže byť lepšie ako udobrovanie sa? Tešiť sa naň môžete v stredu, kedy máte naozaj mimoriadne priaznivý deň pre zlepšovanie partnerských vzťahov.

Býk

Oproti minulému týždňu bude tentoraz začiatok mimoriadne dobrý. Do stredy sa vám v práci naozaj darí. Skúste práve počas prvých troch dní stihnúť čo najviac. Hlavne tie pracovné záležitosti, na ktorých vám naozaj záleží, pretože vo štvrtok a piatok to pôjde oveľa ťažšie. Navyše sa pripravte na malé finančné problémy. Čo nevyjde v práci, určite vyváži osobný život. V citovej oblasti vám hviezdy veľmi prajú. Vyžarujete ohromnú charizmu a pre svoje okolie ste v týchto dňoch mimoriadne príťažliví. Je to skvelé, pozor však pri dlhodobých partnerstvách, aby ste pre márnivosť neprišli o to, čo máte doma. Sústreďte svoje „zvodné ja“ na svoju polovičku, nepochybne objavíte nový rozmer aj v dlhodobejšom vzťahu a upevní to jeho základy.

Blíženci

Je pravda, že začiatok roka bol pracovne aj vo vašom prípade náročný. Navyše ste išli hlavou proti múru, čo sa nie vždy vyplatí. Vo vašom prípade to však vyzerá tak, žeby to mohlo priniesť aj svoje ovocie. Hviezdy vám prajú hlavne čo sa financií týka. Mohlo by vám to priniesť zvýšenie platu. Skúste si však tento týždeň kúpiť žreb prípadne podať Loto, je veľká šanca, žeby to mohlo vyjsť. V láske je všetko v poriadku. Harmónia vo vzťahoch pretrváva, nič vás netrápi, ani nezaťažuje. Nezaspite však na vavrínoch a určite venujete zopár hodín aj svojmu partnerovi.

Rak

Po hviezdnom týždni prichádzajú náročnejšie dni. V práci sa zapotíte, máte toho naozaj veľa. Hlavne v pondelok a v stredu cítite v práci silný tlak. Skúste tomu odolať a nepodliehať stresu. Očakávajte však, že to nebude jednoduché. Čo vám však môže pomôcť zabudnúť na stres a ťažkosti v práci, je váš osobný život. V citovej oblasti sa vám mimoriadne darí, partner je pre vás oporou. Preto skúste popracovať na svojej žiarlivosti. Vo štvrtok by práve tá mohla byť iniciátorom vaše bezdôvodnej hádky, čo by bola škoda.

Lev

Ani tento týždeň sa toho v pracovnej oblasti veľa nemení. Stále je toho na vás veľa, máte kopec pracovných povinností a makáte. Navyše, ešte stále ste v jemnejšom a pomalom sviatočnom režime, čo vám pri množstve vašej práce veľmi nepomáha. Ste však bojovné znamenie, určite to zvládnete. Navyše, toto vaše úsilie sa odzrkadlí po finančnej stránke. V partnerstve sa naďalej tešíte mimoriadne priaznivému obdobiu. S partnerom sa ľúbite, neexistuje žiaden vážny konflikt. Využite toto krásne obdobie na výlet či iné dobrodružstvo s partnerom. Po náročnom pracovnom dni prídete na iné, oveľa príjemnejšie myšlienky.

Panna

Minulý týždeň bol náročný. Dobré správy – tento bude oveľa, oveľa lepší. V práci sa vám začína dariť, všetko vám ide od ruky a stíhate podľa plánu. Ak máte nejaké nové nápady alebo by ste radi zrealizovali niečo, nad čím premýšľate dlhšie, skúste to práve teraz. Máte na to absolútne najvhodnejšie obdobie a všetko by sa mohlo podariť tak, ako si to predstavujete. Navyše, za svoju prácu budete aj patrične odmenení. V láske je to fajn. Ani hore, ani dole. Žijete si svoj príjemný partnerský život, všetko plynie tak, ako má a niekedy je práve takéto zdanlivo nudné obdobie tým najlepším, čo sa vám môže stať.

Váhy

Tento týždeň začne pre vás fantasticky. V práci sa vám bude dariť. Nečakajú vás žiadne nepríjemnosti, kolegovia takisto fungujú tak, ako majú, jednoducho skvelý začiatok. No potom pozor, hlavne v stredu, kedy sa ukazujú finančné problémy. Nemalo by to však byť nič veľmi dramatické. Navyše, je tu ešte citová oblasť a v tej sa vám mimoriadne darí. Ste šarmantní a neodolateľní. Preto pozor, aby ste si svojou charizmou nespôsobili problémy v trvalých vzťahoch. Nezadaní sa naopak môžu tešiť. Toto je ten týždeň, kedy by ste mali vyraziť do ulíc – máte obrovskú šancu stretnúť lásku.

Škorpión

Tak ako ste to mali minulý týždeň v práci náročné, tak to bude aj tento týždeň. V tomto smere sa, bohužiaľ, nič nemení, zostáva vám iba vydržať. Obrňte sa trpezlivosťou, pretože toto bude naozaj náročné v každom smere. Našťastie, aspoň troška to kompenzuje váš osobný život. V láske a súkromí sa vám darí, váš partner vás miluje. Možno by preto nemusel byť až tak zlý nápad vziať si v práci dovolenku a venovať sa svojmu partnerovi.

Strelec

Vynikajúci týždeň. Máte sa naozaj načo tešiť. Vám sa tento týždeň v pracovnej oblasti naozaj darí. A to v každom, každučkom smere. Vašu skvelú prácu nenechajú bez povšimnutia ani vaši nadriadení, ktorí vás za ňu ocenia. Dokonca by vás mohol tento týždeň čakať aj skvelý kariérny posun či prilepšenie si v rámci financií. V partnerských vzťahoch to máte takisto naozaj veľmi dobré. Akurát si dávajte pozor vo štvrtok. Hrozia vám hádky pre nič. Bola by škoda pokaziť si práve takou bezvýznamnou hádkou celý týždeň. Čaká vás pekný víkend, naplánujte si dobrodružstvo.

Kozorožec

V práci sa vám naozaj darí. Všetko stíhate, dodržiavate termíny, doťahujte projekty dokonca – jednoducho super. Vaša kariéra sa posúva tým správnym smerom. Je naozaj veľká škoda, že sa z toho neviete tešiť. Stále máte zlú, depresívnu a smutnú náladu, čo je naozaj veľká škoda. Dokonca aj váš partner vás ľúbi, váš vzťah funguje, preto nie je naozaj žiaden dôvod na pochmúrne myšlienky. V prípade, že ste nezadaní, dávajte si pozor na nové vzťahy. Mohlo by sa to skončiť zlomeným srdcom.

Vodnár

Je to skvelý týždeň. Znova sa vám začína dariť a vo vašom prípade už naozaj bolo načase. Pokračujete tak v úspešnej vlne z minulého týždňa. Všetko funguje ako má, preto skúste tieto dni využiť na všetko dôležité, čo by ste chceli v práci stihnúť. Mohlo by sa vám to podariť, váš osobný život teraz nepotrebuje žiadnu osobitnú starostlivosť a všetko funguje ako má. Čakajú na vás nové lásky, čo je skvelá správa, ak ste nezadaní. V opačnom prípade si naozaj dávajte pozor na nevery.

Ryby

Máte obrovské množstvo energie. Bohužiaľ, v práci momentálne nemáte priestor nato, aby ste ju mohli prejaviť. Nezúfajte, využite ju na plánovanie. Premyslite si, ako dosiahnete ciele, ktoré ste si na tento rok stanovili a čo všetko preto potrebujete urobiť. Ak príde priaznivejšie obdobie a priestor, budete pripravení. V láske to máte tento týždeň mimoriadne zaujímavé. V strede týždňa sa dostanete do neuveriteľného kolotoča hádok a udobrovania. Možno sa vám podarí to ovládnuť a budete sa málo hádať a veľa udobrovať.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

