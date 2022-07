Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Štátny tajomník Klus o vojne na Ukrajine: Putin ju môže ukončiť KEDYKOĽVEK! Ruský prezident Vladimir Putin môže vojnu na Ukrajine ukončiť kedykoľvek príkazom na stiahnutie svojich vojsk z územia susedného štátu. 29. júl 2022 han Zo Slovenska

Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus v diskusii v TASR TV.

Aj keď by takýto scenár umožnil postupné uvoľnenie sankcií a začiatok obchodovania, Klus ho v tomto čase nepokladá za reálny.

Ukrajina do protiútoku?

Štátny tajomník nepovažuje za pravdepodobné, aby sa v dohľadnej dobe vrátili ukrajinská a ruská strana k rokovaniam o ukončení.

„Súvisí to najmä s tým, že predstavy Ruskej federácie o návrate k rokovaciemu stolu hovoria prevažne o tom, že musíme akceptovať status quo, ktorý nastal na bojisku,“ konštatoval. Dodal, že takáto východisková pozícia je pre Ukrajinu neprijateľná.

Ak by západná pomoc umožnila Ukrajine postupne vyrovnať vojenskú prevahu Ruskej federácie, prejsť do protiútoku a začať získavať niektoré územia späť, šancu na rozhovory by to podľa Klusa zvýšilo.

