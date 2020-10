Ste fanúšikom BÁBOVIEK? Z tejto od blogerky GIGI budete mať "nebíčko v papuľke"!

View this post on Instagram

KOKA BABOVKA Patris medzi milovnikov baboviek? Aj u teba plati, ze ked nevies co piect, zachrani to vzdy babovka? Lebo taka dobra #babovka nikdy nie je zla😂? no a tato “koka” babovka je fakt nebicko v papulke... a co je najlepsie, zvladne ju upiect kazdy (aj deti) kedze moje lenive “ja” sa vola #hrncekovapekarka😂 Ingrediencie: 1x hrncek (2,5dcl) kokosovej muky 1/2x hrnceka kakaa(je na vas aky druh date a kolko) 1x hrncek trstinoveho cukru 1xvanilkovy cukor 1x kypriaci prasok 2x hrncek kokosoveho mlieka 1/2x hrnceka masla (mozes, nemusis) 1/2xhrnceka oleja (je na vas aky pouzijete, najlepsie kokosovy) 2x vajce 1x 70% cokolada Postup: Mlieko, olej, maslo a vajicka spolu mixerom zmiesame a postupne pridavame suche ingrediencie. Nezlaknite sa ak po pridani muky bude hmota takmer okamzite husta, len prilejte mlieko. Kokosova muka ma tendenciu napucnat a prave preto staci len jeden hrncek a doplnit zvysok kakaom. Urcite pridajte aj nastruhany kokos, neolutujete☝️Hmotu vylejeme do formy a cokoladu polamanu na male kusocky vtlacime do cesta vsade kde sa to len da☺️ dame piect na 185 stupnov a min. na 45 min, treba pichnut spajlu pocas pecenia a zistit stav🙂 Nazvala som ju koka preto lebo velmi chutou pripomina susienky koka, ktore mi pripominaju detstvo🙃 A musim povedat, ze je to viac menej zdrava davka energie nielen ku kave, ale aj na desiatu do skoly... #kokos #gigivari #predeti