Už ste niekedy ochutnali tekvicu na sladko? Čo tak skúsiť TIETO mafiny od Gigi!

✨PUMPKIN POPPY MUFFINS WITH NECTARINE AND CHOCO✨O chvilku zacina sezona tekvic aj ked uz teraz je ich plna zahrada😉 Takze ak sa vam dostane do ruk veeelka tekvica a neviete co s nou, kludne z nej mozte spravit tekvicovu polievku, tekvicove rezance, rizoto... no, ale aj taketo chutne tekvicovo -makove mafinky s cokoladou a nektoskami...Staci si ocistenu cast tekvice uvarit, rozmixovat na “pyre” a postupne pridat rozmixovane ovsene vlocky s makom (na muku cca. 400g?), 2dcl mlieka, 60g roztopeneho masla, 1 kypriaci prasok, praskovy cukor(rozmixovany trstinovy cukor), 2 vajcia...vznikne nam redsia hmota (kludne mozte dat viac “muky”), ktorou naplnime mafin formicky, polameme cokoladu a dame do hmoty vo formickach spolu s nakrajanou nektarinkou...Vysledok je celkom zaujimavy, skuste, uvidite... su vhodne aj na ranajky, desiatu do skoly alebo len tak ku kavicke😉 Krasny dnik moji mili🤪 #gigi❤️healthyfood #dnesjemzdravo