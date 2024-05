10. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Jahody dozreli REKORDNE skoro: Na Slovensku štartujú mimoriadne obľúbené SAMOZBERY Tento rok jahody dozrievajú o približne dva týždne skôr. Prvé samozbery preto už otvárajú brány.

6 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc

Tohtoročná jar je nezvyčajne teplá. Prejavilo sa to aj na úrode jahôd, ktoré dozrievajú približne o dva až tri týždne skôr.

Jahôd bude menej

„Druhým výkyvom tohtoročného počasia, na ktorý zareagovali aj jahody, sú jarné prízemné mrazy. Pestovatelia robili maximum, aby v čase kvitnutia ochránili budúcu úrodu. V sadoch zohrievali vzduch sviecami, sadenice zakrývali textíliou, dokonca na boj so studenými nočnými teplotami nasadili aj vrtuľníky, ktoré stláčali teplejší vzduch smerom k zemi,“ informuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Ani enormná snaha však príliš nepomohla. Podľa SPPK tak jahôd v tomto roku pozbierame približne o 40% menej, ako pestovatelia predpokladali.

Desiatky lokalít

Keďže jahody už začali dozrievať, počas týchto dní sa verejnosti otvárajú prvé samozbery. Ako prvé sa už tradične otvárajú jahodoviská na juhu a juhozápade Slovenska, pričom postupne sa budú pridávať aj lokality vo vyšších nadmorských výškach.

Tento rok môžu zberači navštíviť niektoré z vyše 40 jahodovísk na celom Slovensku.

Ktoré jahody sú najlepšie?

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňuje, že jahody kvitnú a dozrievajú v troch až štyroch fázach. „Tie prvé bývajú väčšie a je o ne prirodzene najväčší záujem, keďže po roku prichádza čerstvá a zdravá úroda zo slovenských polí. Jahody v neskorších fázach dozrievania sú síce menšie, ale zato veľmi šťavnatejšie a sladšie. Ideálne sú napríklad na domácu výrobu džemov,“ vysvetľujú odborníci.

„Pre pestovateľa je to aj forma zadosťučinenia, keď vidí, aké množstvo zákazníkov príde na oberačku jahôd. My sme tomu veľmi radi, pretože spotrebiteľ si môže sám nazbierať chutnú úrodu a nám zase pomôže so zberom, keďže pre nedostatok brigádnikov by sme neboli schopní pozbierať celé množstvo jahôd za sezónu. Navyše, kontakt spotrebiteľa a pestovateľa, zviditeľňovanie lokálnej produkcie je presne to, čo potrebujeme,“ vraví predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.

Ako sa zmenia ceny?

Ako sme už spomenuli, ovocinári očakávajú nižšiu úrodu. Niektorí pestovatelia budú musieť premietnuť časť nákladov na protimrazovú ochranu aj do cien.

Podľa SPPK tam, kde s mrazmi museli bojovať, stúpnu ceny jahôd o približne 5 až 7 percent. „Tí pestovatelia, ktorých mrazy veľmi nepostihli, ceny zvyšovať neplánujú,“ dodáva Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.

Jahody každoročne štartujú sezónu samozberov na Slovensku. Niektorí pestovatelia okrem jahôd ponúkajú aj hrášok a postupne prídu na rad marhule, broskyne a neskôr aj jablká. Jahody sa u nás pestujú približne na rozlohe 200 hektárov a produkcia dosahuje tisíc až 1 500 ton.

Pokiaľ plánujete navštíviť samozber, dobre sledujte stránky a sociálne siete svojho obľúbeného jahodoviska. Ako sme spomínali, sezóna ešte len štartuje a jednotlivé lokality otvárajú postupne.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

6 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: Dnes24.sk