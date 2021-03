Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj Štrajková pohotovosť! Študenti a pedagógovia sa obávajú politického tlaku Pripravovaná novela vysokoškolského zákona spôsobila búrku v slovenskom akademickom prostredí. Ak minister Gröhling neustúpi, v Trnave avizujú štrajk. Dnes o 14:23 MI Zo Slovenska

Ministerstvo školstva pripravuje novú podobu vysokoškolského zákona, ktorý prináša do praxe viacero noviniek. Rezort sľubuje, že výsledkom bude zvýšená kvalita vysokoškolského prostredia. Zástupcovia univerzít, študenti a pedagógovia však hovoria o likvidácii ich slobôd.

Štrajk!

Trnavská univerzita bije na poplach. Obáva sa, že ak by prešla novela vysokoškolského zákona z dielne ministerstva školstva, právomoci univerzity rozhodovať nezávisle o svojom fungovaní by prešli do rúk ministra školstva.

„Politická moc by rozhodovala o dianí, financovaní, hospodárení univerzity a tiež o jej vnútorných predpisoch. Ako hrozbu vnímame ovplyvňovanie univerzity politikmi a oligarchami,“ uvádza Trnavská univerzita na svojej stránke.

Obzvlášť varuje, že pri takýchto zmenách by mali autori zákona myslieť aj do budúcnosti. Ak by sa k moci dostali skutočne extrémistické či radikálne strany, akademické prostredie by bolo voči nim bezbranné. A práve sloboda myslenia a nezávislosť je základom zdravého vysokoškolského prostredia.

„Akademický senát Trnavskej univerzity s obavou sleduje kroky ministra školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť,“ uvádza univerzita.

Vo svojom odpore nie je sama. Rovnaké znepokojenie vyslovila aj Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Klub dekanov vysokých škôl a ďalší predstavitelia akademickej obce na Slovensku.

Podriadení ministrovi

Kameň úrazu je zámer presunúť množstvo riadiacich kompetencií vysokých škôl na správne rady, kde by väčšinu členov vyberal sám minister školstva. Správna rada by potom volila aj samotného rektora vysokej školy a preto sa nedá vylúčiť, že by bol názorovo naklonený aktuálnej politickej garnitúre.

Podľa Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl je to snaha „zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl a podriadiť ich politickej moci, čo sa na území Slovenska stalo zatiaľ dvakrát, prvý raz v rokoch 1938 až 1940, s nástupom fašistického režimu a druhý raz v roku 1950, s nástupom komunistického režimu,“ uvádza sa v oficiálnom stanovisku.

Klub dekanov dodáva, že by takto politici a oligarchovia získali nástroj na ovplyvňovanie kvalitatívnych kritérií na štúdium. Výsledkom by vraj mohol byť aj nedostatočný boj proti plagiátorstvu a následné tlaky na školy, aby ututlávali podobné praktiky z minulosti.

Chcú diskusiu

Faktom však je, že problém plagiátorstva a podivného získavania titulov sa na slovenských vysokých školách rozvinul v ich súčasnom nezávislom modeli fungovania a vo viacerých prípadoch sa k týmto zahanbujúcim praktikám nedokázali postaviť čelom.

Ministerstvo školstva sa snaží upokojovať rozvírené nálady a odmieta snahu o politizáciu. Tvrdí, že celý proces je len na začiatku a o všetkých zmenách ešte chce so zástupcami akademickej obce vecne diskutovať.

Aktualizované 14:22 „Znenie novely ešte nie je definitívne, ale sa na ňom pracuje. Od začiatku sú k spolupráci prizývaní aj zástupcovia vysokých škôl, odborníci z externého prostredia a zahraniční konzultanti,“ uviedol pre TASR odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ako dodali z rezortu školstva, predbežný návrh zavádza opatrenia na vysokých školách, ktoré doteraz v systéme chýbali. „Podobné systémy riadenia fungujú aj vo viacerých krajinách Európskej únie, ako napríklad v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku či Škandinávii. Výsledná verzia znenia však bude oficiálne prezentovaná,“ spresnilo ministerstvo školstva.

Rezort školstva verí, že reprezentácie vysokých škôl pristúpia k diskusii o skvalitnení vysokoškolského prostredia zodpovedne, vecne a odborne.

Varuje aj UK

Na situáciu zareagovala aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave. Oznámila, že vedenie školy a Predsedníctvo Akademického senátu UK v Bratislave vyhlasuje, že univerzita vstupuje od 1. marca do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl, informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Politizácia sa prejavuje podľa nej najmä aktuálne prezentovanou novelou vysokoškolského zákona. Zároveň aj „finančnou politikou ministerstva voči verejným vysokým školám, ktorú začalo uplatňovať od tohto kalendárneho roku a ktorej podstatou je ešte znížiť prísun financií aj tak dlhodobo podfinancovaným verejným vysokým školám“.

Tieto kroky podľa najväčšej a najstaršej univerzity na Slovensku vytvárajú na vysokých školách prostredie úplného podriadenia ministerstvu.

