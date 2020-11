10. november 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Strana Smer-SD v tom má JASNO: Matovič oklamal celé Slovensko a bojí sa protestov!

Na predĺženie núdzového stavu nie sú žiadne zákonné dôvody. Tvrdia to predstavitelia opozičnej strany Smer-SD.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Premiér Igor Matovič (OĽANO) podľa strany oklamal celé Slovensko, pretože ľuďom sľúbil, že ak sa dvakrát otestujú, budú slobodní a pandémia ich nebude nijako obmedzovať. Informoval hovorca strany Ján Mažgút.

Poukazujú na práva ľudí

K predĺženiu núdzového stavu chce premiér podľa strany prístúpiť preto, lebo počas neho môže obmedzovať práva ľudí. "A to sa mu vždy veľmi páčilo, lebo vie, že prezidentka bude naďalej ignorovať ústavu a nechá ho nakladať s armádou, ako len chce. Ale najmä preto, lebo sa bojí protestov ľudí, hlavne toho, ktorý má byť 17. novembra,“ povedali.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) v utorok zopakoval, že núdzový stav je potrebný. OĽANO jeho predĺženie podporí, Sme rodina nebude proti. Predseda strany SaS Richard Sulík chce apelovať na vládu, aby nepredĺžila núdzový stav o ďalších 90 dní. Vie si predstaviť kompromis a jeho vyhlásenie napríklad na 30 dní.

Ako dlho bude núdzový stav?

Ústredný krízový štáb na svojom pondelkovom (9. 10.) rokovaní odporučil vláde predĺžiť núdzový stav o ďalších 90 dní. Ak by tak neurobila, núdzový stav by sa mal skončiť 14. novembra. Kabinet ho vyhlásil od 1. októbra na 45 dní. V súvislosti s pandémiou tak urobil už druhýkrát. Prvýkrát to bolo pri prvej vlne na jar. Kabinet ho vtedy vyhlásil 16. marca, trval do polnoci zo soboty na nedeľu 14. júna. Týkal sa iba zdravotníctva. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila od 12. marca, trvá naďalej.

Zdroj: TASR