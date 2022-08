Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann Strany sa pokúšajú zažehnať vládnu krízu. Čo na to Matovič? Vytiahol 3 roky STARÝ status Vládna koalícia sa zmieta v kríze a politici sa snažia nájsť východisko. Olej do ohňa však opäť prilial minister financií. 11. august 2022 Politika

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer , TASR/Martin Baumann

Premiér Eduard Heger (OĽANO) zvolal na piatok 12. augusta lídrov koaličných strán. Spoločne sa pokúsia nájsť východisko z koaličnej krízy. Do konca týždňa sa má Heger stretnúť aj s lídrom SaS Richardom Sulíkom.

„Nachádzame sa vo veľmi ťažkých časoch, máme pred sebou veľmi náročné obdobie, potrebujeme ostať jednotní, zodpovední a hlavne potrebujeme ostať vo svojich funkciách,“ nechal sa počuť Eduard Heger.

Kríza jedného ega…

V časoch, keď sa politické špičky snažia zažehnať vzniknutý spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, prilial šéf OĽANO olej do ohňa.

Matovič na svojom facebookovom profile zdieľal status bývalého exministra financií Ivana Mikloša z 24. júna 2019. Pridal k nemu aj uštipačný komentár “Nie vládna kríza, ale kríza jedného ega,” ktorý neskôr vymazal a nechal publikovanú iba snímku obrazovky spomenutého Miklošovho statusu.

Čo zaujalo Matoviča?

”Tak som sa v rozhovore Richarda Sulíka pre Denník N dozvedel, že Sulík chcel vstúpiť do SDKÚ, ale zabránila mu v tom Dzurindova arogancia. Naozaj zaujímavé, pretože pravda je taká, že síce naozaj chcel vstúpiť, ale zabránila tomu nie naša, ale jeho arogancia. A nie len tak hocijaká,” píše sa v statuse, ktorý bývalý šéf rezortu financií zverejnil pred tromi rokmi.

”Niekedy v lete roku 2008 ma Sulík požiadal o stretnutie a oznámil mi, že chce vstúpiť do SDKÚ, ale má dve podmienky. Ja musím byť predseda a on bude podpredsedom. Opýtal som sa ho, či spadol z višne. O krátky čas mi Mikuláš Dzurinda povedal, že Sulík sa stretol aj s ním a hneď ako si sadli, tak sa ho opýtal, “kedy odídete z politiky, pán Dzurinda?”. Keď sa ho Mikuláš opýtal, prečo tak nezvyčajne začína ich rozhovor, tak mu Sulík povedal, že pre neho je to zásadná otázka, pretože “ak odídete, predsedom SDKÚ sa stane Mikloš a miesto budúceho ministra financií bude voľné. Ja chcem byť ministrom financií.”

Ivan Mikloš vo svojom statuse z júna 2019 ešte dodáva: “Tak posúďte sami, čia arogancia zabránia Sulíkovi vstúpiť do SDKÚ. A len tak mimochodom, o dva roky neskôr, vo voľbách v roku 2010 sa tým vytúženým ministrom financií ako predseda druhej najsilnejšej strany stať mohol. Sám si vybral pohodlnejšie kreslo predsedu parlamentu a všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo.”

