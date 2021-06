Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Stratil sa vám pes? Ak ho nájde obec a neprihlásite sa, prídete o neho! Poslanci pozmeňujúcim návrhom zmenili lehotu, po ktorej prechádza nájdený pes do vlastníctva obce. 24. jún 2021 Zo Slovenska

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v chovnom zariadení či domácnosti by sa malo zakázať. Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes krátkodobo pre potrebu čistenia priestoru, kŕmenia či výcviku. Viac sa dočítate TU.

Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Nájdený pes

Pozmeňujúcim návrhom tiež poslanci zmenili lehotu, po ktorej prechádza nájdený pes do vlastníctva obce. Doteraz platilo, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov od jeho umiestnenia do karanténnej stanice alebo do útulku, prechádza vlastníctvo psa na obec. Po novom to má byť 45 dní.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.

Zdroj: TASR