19. jún 2021 Magazín Máte doma PSA? Doprajte mu ochladenie, pri ktorom si užije zábavu! Konečne si leto užije aj váš pes. Stačí mu zabezpečiť špeciálnu vychytávku, s ktorou si leto vychutnáte obaja.

Poznáte to. Striekate ho vodou, ovlažujete uterákmi a nič nepomáha. A nakoniec vám skočí do súkromného bazéna. Váš miláčik – najlepší priateľ človeka. Vedeli ste, že sú aj špeciálne bazény pre psov? Nemusíte sa s ním deliť o ten svoj, možno sa on podelí s vami.

Skvelá zábava

Ak sa rozhodnete tráviť leto s vaším štvornohým miláčikom, mali by ste vedieť, že tak ako my ľudia, aj psy znášajú tropické horúčavy pomerne ťažko. Ochladenie psa v bazéne ponúka skvelý spôsob, ako udržať psa v pohode počas nepríjemných horúcich dní. Priznajme si, keď je pes v pohode, ste aj vy.

Nie je to žiadna kuriozita, ale fakt, že taký bazén pre psa zabezpečí dostatok vody. Už žiadne prevrhnuté misky s pitnou vodou. Je to tiež skvelý spôsob k zábave a výcviku psov.

Aj v tvare kostičky

Bazény pre psy majú rôzne veľkosti, farby, materiály a tvary. Niektoré môžete zložiť, ak máte malý dvor. Iné zase vložiť do zeme. Sú vyrobené tak, aby sa voda pre štvornohého kamoša neohrievala a sú tiež dostatočne odolné voči ostrým pazúrom.

Poznáme však psy, ktorých naozaj nič nezastaví a nezničiteľný bazén pre nich nebude žiadnou prekážkou. Len hračkou na pár sekúnd. Je len na vás, akú hračku mu doprajete. Hlavné je, aby ste predišli prehriatiu psa. Ak nemôžete zabezpečiť bazén, toto sú naše TIPY, aby bolo psovi v lete chladnejšie.

5 TIPOV proti horúčave

dostatok vody tieň pravidelné česanie prechádzky/aktivity ráno alebo podvečer pomôže aj chladiaca podložka

Čo robiť pri prehriatí psa?

mokré uteráky

voda v menších dávkach

namočte postupne labky do chladnejšej vode

vyhľadajte veterinára

Pozrite si fotogalériu rozkošných psíkov v bazénoch.

