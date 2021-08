Zdroj: TASR/Pavel Neubauer NEOBMEDZUJME deti a mládež! Organizácie chcú zmeny v pandemických pravidlách Predstavitelia 21 organizácií a združení spustili v utorok otvorenú výzvu Dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež. 31. august 2021 Zo Slovenska

31. august 2021 Zo Slovenska NEOBMEDZUJME deti a mládež! Organizácie chcú zmeny v pandemických pravidlách Predstavitelia 21 organizácií a združení spustili v utorok otvorenú výzvu Dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Viaceré organizácie žiadajú zmeny v pandemických pravidlách pre deti a mládež, napríklad skrátiť karanténu, pomôcť školám, neobmedzovať deti v rozvojových aktivitách a pripraviť plán dosahov na vzdelávanie, duševné a fyzické zdravie. TASR o tom informovala Andrea Hajdúchová z iniciatívy Dajme deťom hlas.

Organizácie žiadajú, aby boli v prípadnej ďalšej vlne pandémie školy prioritou celej vlády a všetkých, ktorí sa podieľajú na príprave protipandemických opatrení. Prísľub ministra školstva, že sa tento školský rok nebudú plošne zatvárať, musí byť podľa nich spoločným záväzkom.

Ostanú v karanténe?

Ako tvrdia, je potrebné skrátiť čas, ktorý deti a mladí ľudia strávia mimo školy pre karanténu spôsobenú kontaktom s pozitívne testovanou osobou.

Manuál rezortu školstva hovorí o 14 dňoch, čo môže spôsobiť, že deti a mladí ľudia strávia opäť dlhý čas nielen mimo školy, ale opakovane a dlhodobo bude obmedzený aj ich prístup k rozvojovým a záujmovým činnostiam.

Upozorňujú na to, že je dôležité podporiť finančne školy pri riešení situácií pri prípadnom výskyte infekcie. Nezatvárať školy však už nestačí, upozorňujú organizácie.

„Obmedzovaný nesmie byť ani rozvoj detí a mladých ľudí prostredníctvom mimoškolskej činnosti, mimovládnych organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou, športových kluboch, základných umeleckých školách, centrách voľného času, umeleckých súborov a podobne,“ tvrdia organizácie.

Nediskriminujme mladých

Vo výzve sa tiež hovorí, že deti a mladí ľudia nemôžu byť diskriminovaní v prístupe k vzdelávaniu, odbornej praxi a k aktivitám rozvíjajúcim ich záujmy na základe toho, či sú alebo nie sú zaočkovaní, respektíve či sú zaočkovaní ich rodičia.

Študenti všetkých stupňov škôl nesmú byť diskriminovaní ani podľa študijných odborov. Pre deti do 18 rokov je diskriminačný aj režim OTP, teda očkovaní, testovaní alebo osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19.

Organizácie žiadajú pripraviť plán kompenzácií v oblastiach ako vzdelávanie, duševné a fyzické zdravie, záujmové činnosti, rozvoj talentu či príprava na zamestnanie.

Skrátia karanténu?

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) po utorkovom rokovaní vlády uviedol, že so šéfom rezortu zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) a hlavným hygienikom Jánom Mikasom diskutujú o troch veciach, ktoré sa týkajú karantény.

Verí, že v nasledujúcich dňoch bude vyriešené skrátenie karantény, využitie PCR testu po piatich dňoch a individuálna karanténa pri stanovených podmienkach.

„Ak máme okresy, kde máme vysokú zaočkovanosť staršej generácie, kde je zaočkovanosť učiteľov a mladých ľudí, tak by sme mohli ísť do individuálnej karantény. Takže školy by pokračovali ďalej a len dotyčný identifikovaný človek, respektíve žiak, by išiel do individuálnej karantény,“ vysvetlil minister školstva.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR