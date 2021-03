Zdroj: TASR/Martin Baumann Sulík otáča kormidlo a CHVÁLI Matoviča. Voľby vidí o tri roky, Pellegrini nad tým krúti hlavou K dohode o pokračovaní koalície zatiaľ nedošlo, v nedeľu bude rokovať koaličná rada. Sulík si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s Matovičom. 21. marec 2021 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to v nedeľu potvrdil predseda SaS a minister hospodárstva Richard Sulík, ktorý sa v dueli stretol s Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).

Sulík dodal, že napriek sporom si vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). O novom riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) by Sulík nechal rozhodnúť nového predsedu vlády.

Predčasné voľby nechce

„Som presvedčený, že bude štvorkoalícia, lebo trojkoalícia by bola cesta do predčasných volieb,“ povedal Sulík. Scenár, že by pokračovala vláda po odchode ministrov SaS v trojkoalícii, považuje za málo pravdepodobný. Parlamentné voľby vidí o tri roky, čiže predčasné nateraz vylučuje.

Pellegrini neverí, že koalícia dokáže do budúcnosti fungovať. „Oni sa ľudsky tak dohádali, že to nemôže ďalej fungovať. Oni si len kupujú čas,“ dodal s tým, že v nedeľu večer „sa zase niečo ukuje a nájde sa lepidlo“.

Scenár, že budúci týždeň spolu s ministrami SaS podá demisiu, už považuje Sulík za menej pravdepodobný. Myslí si, že bude štvorkoalícia bude pokračovať. „Len uvidíme, v akej zostave.“

Zopakoval, že SaS je proti predčasným voľbám, hoci momentálne by z nich mohla vyťažiť. „Budem radšej s 13 poslancami súčasťou vlády, ako s 20 poslancami sedieť v opozícii,“ dodal v televízii Markíza. Sulík cez týždeň žiadal odchod Igora Matoviča z vlády, dal mu čas do budúcej stredy.

Pochválil Matoviča

Sulík si momentálne vie predstaviť ďalšiu spoluprácu s Matovičom. „Osobné vzťahy sú ďaleko lepšie ako to vyzerá, konflikty sú pracovné,“ hovorí.

Sulík celkovo zľahčil niekoľkotýždňové ataky a mediálne prestrelky medzi ním a premiérom. Matoviča dokonca pochválil za to, že to, že má polícia rozviazané ruky, je podľa neho len jeho zásluhou.

„Nezabúdajte, že ľudia ako Hraško, Krajmer, Gašpar, Jankovská by nesedeli bez Matoviča. To je zásluha iba Igora Matoviča, toto sľúbil pred voľbami a toto splnil.“

Zároveň odmietol medializované informácie o ponuke SaS pre ministerku Máriu Kolíkovú (Za ľudí), spojenectvo s Progresívnym Slovenskom či debaty s Hlasom-SD. Tie vyvrátil aj jeho oponent, nezaradený poslanec Peter Pellegrini, ktorý mimoparlamentnú stranu vedie.

O SIS má rozhodnúť premiér

O novom riaditeľovi SIS by mal podľa Sulíka rozhodnúť nový premiér. Poukázal na to, že post podlieha priamo predsedovi vlády. Podotkol, že ho prekvapilo, ako ľahko ho po voľbách Matovič „pustil“. „Nech je to odborník, ale hlavne pevný, morálny človek,“ apeloval Pellegrini.

Pellegrini sa zároveň opýtal, čo je to za signál, že kamaráti špeciálneho prokurátora Vladimír Pčolinský a Boris Beňa sú vo väzbe. „Kde sa rúbe les, lietajú triesky,“ povedal mu na to Sulík. Expremiér Pellegrini tiež pripomenul, že mnohé policajné akcie rozpracovali už za jeho vlády.

Podpisy za referendum za predčasné voľby by podľa Pellegriniho mohli doručiť do Prezidentského paláca v apríli. Zrejme už majú vyše 300-tisíc podpisov.

Strana Hlas-SD predstaví podľa Pellegriniho odborný tím na programovom sneme, ktorý brzdia protipandemické opatrenia. Majú podľa neho už vyše 700 členov.

Nedal by sa očkovať

Zákaz dovoleniek v zahraničí Sulík podporuje, no nemusel by podľa neho platiť pre cestovanie v krajinách Európskej únie. Pellegrini by preferoval karanténu.

Témou bolo aj očkovanie. Peter Pellegrini vyhlásil, že by sa vakcínou od firmy AstraZeneca zaočkovať nedal, hoci Európska lieková agentúra tento týždeň uviedla, že vakcína je bezpečná a jej používanie nezvyšuje riziko vzniku krvných zrazenín.

Richard Sulík počká, kým príde na rad, a potom si vyberie z toho, čo bude dostupné.

