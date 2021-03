Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Druhá tvár Matoviča: Kde je z neho úplne iný človek? Premiérove statusy na Facebooku sú často plné útokov, či rozporuplných odkazov. Lenže I. Matovič má ešte jeden a úplne iný účet na sociálnej sieti. 18. marec 2021 MI Politika

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Snáď každý človek na Slovensku s prístupom na sociálne siete pozná legendárne statusy Igora Matoviča. Už cez ne ukázal celému svetu, čo raňajkuje, aké nosí ponožky, kto ho doma strihá a predovšetkým cez ne posiela šťavnaté odkazy svojim oponentom.

Málokto však vie, že premiér má aj ďalší účet na sociálnej sieti Twitter. A tam komunikuje ako úplne iný a kultivovaný človek.

Iný svet

Premiér je známy tým, že svoju komunikáciu má rád vo vlastných rukách a svoje statusy na Facebooku píše sám. Jeho účet na sociálnej sieti Twitter je v angličtine a už to dáva tušiť, že mu ho zrejme píše niekto iný.

Matovičove tweety sú slušné, vecné a presne zodpovedajú tomu, čo od neho žiadajú aj jeho vzbúrení koaliční partneri – aby komunikoval slušne a na úrovni zodpovedajúcej premiérovi krajiny EÚ.

Na Facebooku sa počas aktuálnej vládnej krízy odmlčal a posledný jeho post je z 9. marca, keď zverejnil vulgárnu správu od manžela riaditeľky ŠÚKL-u Rada Baťa.

Na Twitteri sa naposledy ozval 13. marca a slušne poďakoval za dva zdravotnícke tímy z Belgicka a Dánska, ktoré prišli na Slovensko pomáhať do nemocníc. Je zrejmé, že jeho tweety sú určené predovšetkým pre zahraničie. Často v nich vyzdvihuje svojich európskych partnerov a solidaritu EÚ.

Aj Ukrajine sa Igor Matovič ospravedlnil za svoje nevhodné žarty v rádiu Expres práve na Twitteri, pričom na Facebooku sa o tom nezmienil. Ospravedlnenie žiadal ukrajinský minister zahraničných vecí za Matovičove slová, že Rusku sľúbil za Sputnik V územie Zakarpatskej Ukrajiny.

Žiadny Sputnik

Igor Matovič sa na Twitteri často venuje téme dodávok vakcín. Ale opäť úplne inak ako na Facebooku. Napríklad 3. marca vo svojom tweete ďakoval EÚ za dodávku 100-tisíc vakcín od PfizerBiontech. Európsku solidaritu vyzdvihoval aj 7. marca, keď v tweete chválil Francúzsko za dar 15-tisíc vakcín AstraZeneca a zdôrazňoval, že táto očkovacia látka znižuje riziko hospitalizácie o 94 %.

Ani jediný status na premiérovom Twitteri sa však nevenuje nákupu ruského Sputnika V, hoci to bola a je veľká téma aj z hľadiska európskej politiky. Na Facebooku sa tejto neregistrovanej vakcíne venoval niekoľkokrát a dokonca zverejňoval mapky, ako k nám letelo lietadlo z Ruska.

Inak o Kuciakovi

Veľký rozdiel je aj v spôsobe, ako si Igor Matovič pripomenul výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pre slovenské publikum na Facebooku zverejnil 21. februára status, kde zaútočil na novinárov, že sa skrývajú za Jána Kuciaka a mnohí sa vydali cestou bezbrehých manipulácií.

O pár dní neskôr to už nevydržal brat Jána Kuciaka a premiérovi poslal tvrdý odkaz: „V mene celej našej rodiny Vás žiadam zvažovať slová, ktoré o "tom novinárovi'' poviete a hlavne týmto neútočiť do koaličných kolegov a už vôbec nie do Jankových kolegov novinárov. Prispejete tým len návratu toho, čo tu bolo a čo už nechceme,“ napísal Jozef Kuciak.

Na Twitteri to bol opäť úplne iný Igor Matovič. Len si pietne spomenul, že sú to už tri roky, čo mladého investigatívca a jeho snúbenicu surovo zavraždili v ich dome. „Pracujeme na tom, aby sa Jánov sen stal skutočnosťou,“ dodáva premiérov tweet.

