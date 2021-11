Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Sulík si pri ceste svojej dcéry do Dubaja priznáva: Sometimes sh*t happens... Hodina pravdy. Tak minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ohlásil včera tlačovku, na ktorej sa chcel vyjadriť aj k ceste svojej dcéry vládnym špeciálom do Dubaja. 5. november 2021 ELA Zo Slovenska

5. november 2021 ELA Zo Slovenska Sulík si pri ceste svojej dcéry do Dubaja priznáva: Sometimes sh*t happens... Hodina pravdy. Tak minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ohlásil včera tlačovku, na ktorej sa chcel vyjadriť aj k ceste svojej dcéry vládnym špeciálom do Dubaja.

Už niekoľko dní verejnosťou rezonuje informácia, že súčasťou delegácie, ktorá odletela vládnym špeciálom na svetovú výstavu do Dubaja, bola aj dcéra Richarda Sulíka.

Uzatvorenie zmluvy medzi dcérou Richarda Sulíka (SaS) Alexandrou a Ministerstvom hospodárstva (MH) SR o jej ceste na svetovú výstavu Expo Dubaj bolo zlyhaním. Šéf MH SR Sulík to pripustil na piatkovom brífingu. Odmietol zároveň, že by pre túto kauzu odstúpil z postu ministra hospodárstva.

Podcenil situáciu?

„Podcenil som situáciu. Saška uzavrela s ministerstvom zmluvu. Ja som o tom vôbec nevedel, že sa to stalo, čo to je zmluvu. Mám dôležitejšie úlohy ako jednu letenku. Tak takto sa to stalo,“ priblížil.

„Na to, aby mohla Alexandra letieť s delegáciou ministerstva hospodárstva je potrebné mať takúto zmluvu uzatvorenú,“ poznamenal.

Priznal, že sa zmluve medzi MH SR a jeho dcérou nevenoval. „Podcenil som to a uznávam, vyzerá to zle, že takáto zmluva bola uzatvorená. Stalo sa to nedopatrením. A určite sa mi to už nikdy viac nestane,“ podčiarkol.

Použil pri tom anglický výraz „sometimes shit happens“, keď obhajoval fakt, že administratívne nebola v rámci delegácie jeho dcéra jasne funkčne zaradená. (Anglická fráza sa dá voľne preložiť ako „občas sa ocitnete v sr*čkách“.)

Zaplatí si aj letenku

Zdôraznil, že bývanie pre svoju dcéru v Dubaji zaplatil on sám zo svojich súkromných peňazí a býval s ňou inde ako slovenská delegácia.

Letenku za dcéru do Dubaja chce minister hospodárstva podľa svojich slov uhradiť po vyúčtovaní, čo by malo byť asi o mesiac. Predpokladá, že letenka by mala stáť „niekoľko stovák eur“.

Na výzvu nezaradeného opozičného poslanca a lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho, aby premiér Eduard Heger (OĽANO) s ministrom hospodárstva „urobil poriadky“, Sulík uviedol, že sa ešte nestihol s predsedom vlády stretnúť, ale urobí tak.