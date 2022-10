Sulíkovcom nevadia PREDČASNÉ voľby: Je jasné, kto tu vládne, OĽANO, Sme rodina a fašisti!

Strana SaS berie na vedomie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebol odvolaný z funkcie. SaS sa tak stáva tvrdou opozičnou stranou a jej snaha o návrat do vlády je uzavretá.

Po hlasovaní v Národnej rade (NR) SR to v utorok povedal predseda SaS Richard Sulík. Strana je podľa neho pripravená rokovať o predčasných voľbách.

„Naši bývalí koaliční partneri plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii,“ povedal Sulík. „Pre stranu SaS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať,“ dodal.