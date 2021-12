Zdroj: TASR/František Iván Supermarkety našli DIERU v zákone: Nemusia páskovať tovar, ostatným štát stavia ŠIBENICU Našli niektoré supermarkety medzeru v zákone? Vravia, že môžu bez problémov predávať neesenciálny tovar. 3. december 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

3. december 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska Supermarkety našli DIERU v zákone: Nemusia páskovať tovar, ostatným štát stavia ŠIBENICU Našli niektoré supermarkety medzeru v zákone? Vravia, že môžu bez problémov predávať neesenciálny tovar.

Predajcovia sa nazdávali, že pred najkrajšími sviatkami roka dobehnú ťažké obdobie alebo si aspoň prilepšia. No predvianočný lockdown mnohým zmenil plány. Vláda zaviedla prísne opatrenia a ich majiteľom ostali len oči pre plač. Niektorí z nich zároveň prežívajú akýsi pocit nespravodlivosti.

Zákony neplatia pre každého?

Aktuálne platné pravidlá sú veľmi prísne. Neesenciálne obchody musia byť zatvorené. Výnimky majú len niektoré, ako napríklad potraviny, lekárne, pošty, drogérie, optiky a napríklad obuv. Ako však upozornil portál Topky, zdá sa, že existuje skupina obchodov, ktoré tieto opatrenia nedodržiavajú.

Portál preto oslovil samotné supermarkety, ktoré odkázali redakciu na Slovenskú alianciu moderného obchodu, ktorá ich združuje. Predseda aliancie Martin Krajčovič povedal, že v ich prípade ide o doplnkový tovar, ktorého predaj nemajú vyhláškou zakázaný.

Inak povedané, ich zákazníci navštevujú tieto prevádzky prioritne pre potraviny, nie na nákup oblečenia či hračiek.

„Uznesenie vlády a vyhláška ÚVZ neobsahuje ustanovenie o regulácii doplnkového sortimentu v predajniach potravín, drogérie, lekární, obuvi, domácich potrieb, záhradkárstiev alebo ďalších predajní s esenciálnym tovarom, ktorých prevádzka je počas lockdownu povolená,“ uviedol Krajčovič.

Čo sa píše vo vyhláške?

V tejto veci sa preto redakcia Topiek obrátila aj na Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR). Otázky formulovali jasne, chceli vedieť, či supermarkety dostali výnimku alebo našli medzeru v nariadeniach.

„Prevádzky predávajúce rôzne druhy tovaru, môžu predávať len esenciálny sortiment, teda ten, ktorý predávajú obchody s povolenou prevádzkou, ako ich stanovuje uznesenie vlády SR a následne vyhláška ÚVZ SR. Ide teda napríklad o potraviny, drogériu, domáce potreby či obuv, ale už nie odevy či elektroniku,“ uviedli svoje stanovisko z odboru hygieny.

Predajcovia druhej kategórie

Redakcia Dnes24 kontaktovala niekoľko dotknutých prevádzok, ktoré musia mať zatvorené, pretože v predajniach majú len neesenciálny tovar. Všetkých spája rovnaký problém. Nerozumejú, prečo supermarkety môžu takýto tovar predávať ako doplnkový.

„Ako mi je? Veľmi zle, zle pre systém, čo tu panuje,“ odpovedal nám spolumajiteľ obchodu s oblečením, pričom dodal, že aj preto sa snaží v supermarketoch nakupovať len v nevyhnutných prípadoch a radšej podporí malú predajňu potravín.

„Berú nám prácu, nemôžem sa tomu prizerať. A napriek snahe si dlhodobo zamestnancov neudržím,“ posťažoval sa nám.

Oslovili sme aj ďalšiu prevádzku. „Poslanci nepoznajú mojich zákazníkov. Máme veľmi široký tovar a tiež veľa drobností, ktoré chcú vidieť, pretože majú zlé skúsenosti s objednávaním cez internet. Ak by som predávala úzkoprofilový tovar alebo produkty len do 300 vecí, nebol by problém. To by ma však neuživilo,“ vysvetľuje.

„Spravodlivé by bolo, keby supermarketom zmizol takýto tovar a ostali len potraviny… Asi sme však predajcovia druhej kategórie,“ myslí si majiteľka obchodu.

Štát nám stavia šibenicu

Niektorí predajcovia si nedávajú servítku pred ústa ani na sociálnych sieťach. „Prosím vás, o akom lockdowne tu točíte a tliachate?! Deti chodia do školy, fabriky ste neobmedzili, ľudia cestujú do práce mestskou dopravou, v supermarketoch v režime „základ“ môžu nakupovať a stretávať sa všetci bez obmedzení, a dokonca si môžu nakúpiť všetok tovar, aj ten neesenciálny. Hranice sú otvorené, môže sa cestovať kamkoľvek do zahraničia na dovolenky, na nákupy,“ vyjadrila sa Dagmar Belanova z textilnej galantérie, ktorá adresovala príspevok na Facebooku priamo Igorovi Matovičovi, Eduardovi Hegerovi a ďalším.

„Štát nás zatvoril a zároveň nám stavia šibenicu. Nie sme len 2 % HDP, zamestnávame cez 300-tisíc zamestnancov, ktorí majú svoje rodiny. Už sme dokázali, že vieme zabezpečiť bezpečné prostredie v našich prevádzkach a ochrániť našich zamestnancov a zákazníkov,“ dodala Belanova.

Zatvorením obchodov v obchodných centrách sa podľa jej slov rapídne znížil záujem o vakcináciu. „Ide vám naozaj o likvidáciu malých, stredných domácich podnikateľov alebo je to vaša neschopnosť prijať také opatrenia, aby vám ľudia verili, rešpektovali vás? Ničíte rodinné firmy, ničíte zdravie občanov, ktorým spôsobujete enormný stres z likvidácie ich podnikov, ktoré budovali desaťročia. Zaujíma vás, že mnohí zamestnanci môžu prísť pred Vianocami o prácu a nemusia dostať výplatu?“ pýta sa na záver rozhorčene.

Prevádzky sú bezpečné

Obchody by sa po uvoľnení protiepidemických opatrení mali otvárať ako prvé. Uviedol to pre TASR Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), v reakcii na sprísnené prodipandemické opatrenia.

„Pre nás je najdôležitejšie, aby sme sa poučili z opatrení v minulosti a následne postupne uvoľňovali niektoré opatrenia skôr. Napríklad obchody vo všeobecnosti by sa mali otvárať ako prvé, keďže celosvetové štatistiky ich označujú ako jedny z najbezpečnejších prevádzok,“ vyjadril sa pred časom predseda SAMO.

Na takto dotknuté prevádzky reagoval aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), keď verejne vyjadril, že zavrieť obchody bolo podľa neho chybou.

