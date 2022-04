Zdroj: TASR/Pavel Neubauer SVET O SLOVENSKU: Biden nereaguje na ponuku Naďa pomôcť Ukrajine. Čoho sa bojí? Americkí kongresmani sa čudujú, prečo prezident Biden nereaguje na slovenskú ponuku poslať Ukrajine protiraketový systém. 1. apríl 2022 rbt Svet o Slovensku

1. apríl 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Biden nereaguje na ponuku Naďa pomôcť Ukrajine. Čoho sa bojí? Americkí kongresmani sa čudujú, prečo prezident Biden nereaguje na slovenskú ponuku poslať Ukrajine protiraketový systém.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Od návštevy amerického ministra obrany Lloyda Austina na Slovensku uplynuli dva týždne. S ministrom Jaroslavom Naďom diskutoval o možnosti poskytnúť Ukrajine slovenský protiraketový systém S–300.

Kongres stráca trpezlivosť

„Ruské rakety dopadajú na ukrajinské nemocnice, školy a obytné domy, ale v rokovaniach nedošlo k žiadnemu viditeľnému pokroku,“ všíma si The Washington Post. Ukrajinci prichádzajú o životy a Kongres stráca trpezlivosť.

Protiraketový systém ešte zo sovietskej éry by mohol pri ruských útokoch zachrániť mnoho životov. Vzhľadom na to, že Ukrajina používa rovnaký systém, mohla by ten slovenský začať používať okamžite.

Podmienkou ministra Naďa je, aby spojenci z NATO systém S–300 nahradili. Najjednoduchšie by bolo dať krajine vlastný obranný systém americkej výroby Patriot. Nemecko a Holandsko už na Slovensko poslali techniku aj vojakov. Ide však o dočasnú pomoc s obranou krajiny, nie o trvalé riešenie.

Dajme im to, a hotovo!

Jedným z kongresmanov, ktorí strácajú s Bidenovou administratívou trpezlivosť, je republikán Mike Rogers. „Nie je to operácia mozgu. Vieme, čo Slováci potrebujú. Vieme, čo máme. Dajme im to,“ povedal podľa The Washington Times.

Prezident Joe Biden sa však obáva, aby dodávku protiraketového systému pre Ukrajinu nevnímal ruský prezident Vladimir Putin ako priamu eskaláciu konfliktu zo strany NATO. Každá vojenská pomoc Ukrajine je z toho pohľadu prísne posudzovaná.

Podľa veliteľa amerických jednotiek v Európe, generála Toda Woltera, takéto riziko existuje pri akejkoľvek pomoci. „Pravda je taká, že Ukrajinci budú čeliť ruským raketám ešte dlhú dobu. Protiraketová obrana je preto kľúčová,“ zdôraznil.

Čim dlhšie budú Spojené štáty váhať so slovenskou ponukou, tým viac ľudí zomrie. „Ak padne Ukrajina, riziko väčšieho konfliktu sa iba zvýši,“ dodáva The Washington Post.

Zdroj: Dnes24.sk