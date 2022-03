SVET O SLOVENSKU: Krajina získala najsilnejšiu protivzdušnú ochranu v širokom okolí

Kvôli ruskej invázii na Ukrajinu rozmiestňujú spojenci z NATO na slovenskom území protivzdušné systémy Patriot a vojakov k ich obsluhe.

„Najvýkonnejšie zbraňové systémy v širokom okolí budú súčasťou novej predsunutej bojovej skupiny na ochranu východného krídla aliancie,“ informuje idnes.cz.

Dočasne bude systém umiestnený na leteckej základni v Sliači, postupne sa rozmiestni tak, aby ochranný dáždnik pokrýval čo najväčšie územie Slovenska.

„Prijali sme zásadné rozhodnutie, že spoločne s Nemcami zaistíme na Slovensku protivzdušnú obranu. Je to nevyhnutné kvôli hrozbe, ktorú zažívame," povedala holandská ministerka obrany Kajsa Ollongren.

NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu rýchlo posilňuje vojenskú prítomnosť od Pobaltia cez Poľsko až po Rumunsko a Bulharsko.

Thankful to #Germany 🇩🇪 and #Netherlands 🇳🇱 - First elements of #Patriot air defence are arriving to #Slovakia. Welcome!#WeAreNATO pic.twitter.com/D40F3WkNd6