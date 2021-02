3. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Čaputová vzbudzuje vášne. Kde má hranice súkromia?

Ja ju žeriem... prekrásna dáma, píšu mnohí českí čitatelia článku o slovenskej prezidentke, kde prezrádza aj veci zo svojho súkromia.

Zuzana Čaputová je s veľkým náskokom najdôveryhodnejšia politička na slovenskej scéne, hoci jej materská strana Progresívne Slovensko sa stále v prieskumoch potáca na hranici zvoliteľnosti. Je jasné, že hlava štátu si dokáže získať aj ľudí z opačného názorového spektra a potvrdzujú to aj reakcie českých čitateľov.

Slová obdivu

Takmer vždy, keď sa v českých médiách objaví článok s názormi Zuzany Čaputovej, českí čitatelia reagujú s neskrývaným obdivom. Vyzdvihujú kultivovanosť slovenskej prezidentky a porovnávajú ju s českým prezidentom Milošom Zemanom. Ten pre mnohých predstavuje pravý opak slovenskej hlavy štátu.

Rovnako to bolo aj v komentároch pod článkom českého portálu idnes.cz. Priniesol výťažky z rozhovoru Zuzany Čaputovej pre Denník N.

„Závidím susedom túto pani. Kiež by som sa aj ja jedného dňa nemusel hanbiť za prezidenta svojej krajiny… Ja ju žeriem! Keď sa pozriem, kto vládne nám, tak je mi do plaču,“ píšu českí čitatelia.

Nedá sa prehliadnuť, že mnoho čitateľov vyzdvihuje aj pôvab slovenskej hlavy štátu a sú ochotní prehliadnuť aj veci, v ktorých s ňou názorovo nesúhlasia.

„Prekrásna dáma… nádherná žena… Čaputová je síce slniečkarka, ale aspoň sa chová ako dáma, čo vie vystupovať… Slovákom závidím Čaputovú a Sagana,“ hrnú sa ďalšie komentáre.

Pohľad do súkromia

Český portál cituje viaceré pasáže rozhovoru Z. Čaputovej. Okrem iného prezrádza, že pred nástupom do funkcie si vôbec nevedela predstaviť, ako veľmi jej prezidentský úrad zasiahne do súkromného života.

„Nedalo sa to odhadnúť, len som to tušila. Od začiatku som sa však snažila držať deti bokom od toho, čo sa deje okolo mňa… Viem, že ich životom to neotriaslo,“ uviedla prezidentka.

Vysvetlila, že občas zdieľa na sociálnych sieťach fotky zo svojho súkromia, aby ju ľudia mohli vnímať aj ako mamu a partnerku, nielen ako prezidentku. Uznáva tiež, že verejnosť má do určitej miery právo nazerať do súkromia politika. Verejnou funkciou sa totiž všetko mení.

„Ak by som zrazu získala majetok, ktorý nezodpovedá môjmu príjmu, alebo by som voľný čas trávila s ľuďmi s pochybnou minulosťou, tak už by to nebola moja súkromná záležitosť,“ dodala Z. Čaputová.

Zdroj: Dnes24.sk