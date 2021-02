Zdroj: Instagram.com/domicibulkova SVET O SLOVENSKU: Cibulková sa sťažuje: Píšu o mne KLAMSTVÁ! Bývalá tenisová hviezda sa nedávno zviditeľnila najmä prednostným očkovaním proti Covid-19. Českým médiám sa posťažovala, že je v centre záujmu. 19. február 2021 MI Svet o Slovensku

19. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Cibulková sa sťažuje: Píšu o mne KLAMSTVÁ! Bývalá tenisová hviezda sa nedávno zviditeľnila najmä prednostným očkovaním proti Covid-19. Českým médiám sa posťažovala, že je v centre záujmu.

Český portál idnes.cz priniesol rozhovor s Dominikou Cibulkovou. Známa tenistka a hviezda sociálnych sietí sa sťažuje, aké lži sa o nej mali šíriť v slovenských médiách a ako to bolo s pokutou, ktorú dostala v parku počas prechádzky s dieťaťom.

Klamú o mne!

Portál pripomína, že Dominika sa síce dala prednostne zaočkovať proti Covid-19, ale zároveň sa ospravedlnila a svoje konanie si aj „odpykala,“ keď išla do nemocnice pomáhať ako dobrovoľníčka. Aj tak však má stále ťažké srdce.

„Mrzelo ma, že v médiách sa o mne v súvislosti s očkovaním objavovali aj rôzne lži,“ hovorí D. Cibulková pre idnes.cz.

Konkrétne sa jej dotkli reči o tom, že na Slovensku neplatí odvody ani dane, keďže si v roku 2018 nahlásila trvalý pobyt do Dubaja. Tenistka sa bráni, že to nie je pravda.

„Ja som na Slovensku oficiálne zaregistrovaná a všetko si platím. Ale poučila som sa na tom. Človek si aspoň roztriedi ľudí, ktorí pri ňom stoja,“ dodala Dominika.

Z jej slov je cítiť určitá krivda, ktorú cíti. Pripomína, že prednostne sa dali očkovať aj niektorí slovenskí športovci, napríklad členovia štvorkajaku. „Ale to už nie je také zaujímavé, ako keď je na titulke Cibulková, to im robí čítanosť,“ dodáva tenistka.

Pokuta v parku

Dominika Cibulková sa nedávno opäť dostala do médií vďaka tomu, že dostala v parku pri kočíkovaní dcéry pokutu. Pre idnes.cz to tiež bližšie priblížila.

„Bola som tam s kamarátkou a na kočíku som mala mojich dvoch yorkšírov. Na chvíľu som ich pustila, aby sa vyvenčili. Ale chytili nás mestskí policajti s tým, že ich mám mať na vodítku a dali mi pokutu dvadsať eur,“ približuje tenistka.

Keďže išlo o priestupok slávnej osoby, jeden z policajtov si to vraj odfotil a poslal do bulvárnych novín. „Takže zasa z toho bola kauza. Cibulková má opäť problémy,“ skomentovala to Dominika.

Tvrdí, že už ju nič neprekvapí a už si zvykla na to, že je stredobodom záujmu. Napriek tomu uisťuje, že sa nechystá sťahovať zo Slovenska.

Vysvetľuje, že práve tu má veľkú oporu v manželovi a sú tu šťastní. Občas ich síce niečo zamrzí, ale Dominika zdôrazňuje, že ešte nie je v stave, kedy by sa chcela zo Slovenska odsťahovať.

Zdroj: Dnes24.sk