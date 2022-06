Zdroj: TASR/Pavol Zachar SVET O SLOVENSKU: Ďalšia obeť krízy. Zo Slovenska odchádza známa módna značka! Nemecký maloobchodný reťazec rokuje o predaji svojich obchodov v Česku aj na Slovensku. 20. jún 2022 rbt Svet o Slovensku

Nemecký maloobchodný reťazec s dámskou módou Orsay rokuje" podľa informácií časopisu Forbes o predaji svojich obchodov v Česku a na Slovensku. „Orsay má po takmer štvrť storočí na trhu v oboch krajinách dokopy deväťdesiat predajní a generuje v nich celkové tržby 40 miliónov eur,“ informuje biznis magazín.

„Orsay bol záverečných fázach rokovaní o predaji svojich obchodov v Česku a na Slovensku. Ak sa to nepodarí, Orsay vstúpi do konkurzu a predajne zavrie,“ hovorí zdroj oboznámený s priebehom rokovaní, ktorý chce zostať v anonymite.

Osud pobočiek by mal byť jasný do konca júna. Svoj slovenský internetový obchod už Orsay presunul na značku About You.

Finančné problémy

Materská firma v Nemecku už vlani priznala finančné problémy a jej jednotlivé pobočky sa v tomto roku postupne odstávajú do platobnej neschopnosti. Napríklad rakúska časť v apríli priznala, že veriteľom dlží 15 miliónov eur.

„Už pred rokom, keď prišli prvé otrasy, sme sa v Nemecku pýtali, čo bude s našim trhom. Uisťovali nás, že sa nás to netýka," povedal Forbesu ďalší zdroj z jedného z obchodných centier, kde Orsay pôsobí.

V dôsledku pandémie covid-19 sa do problémov dostalo mnoho značiek, ktoré sú známe na českom aj slovenskom trhu. Patria medzi ne napríklad Pietro Filipi a Karu, ktoré skončili v konkurze. Problémy mal aj tvorca pánskej módy Blažek, ale postupne sa z nich dostáva.

Značku Orsay, ktorá sa od roku 1975 venuje predaju dámskej módy, vlastní francúzska rodina Mulliezovcov, ktorej patrí napríklad aj známy reťazec Decathlon.